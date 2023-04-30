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Aktüel
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Kleopatra belgeselde siyahi oldu! Mısır'ı kızdırdılar: Skandal olay şok etkisi yaptı! Sosyal medyadan tepki yağdı

2023-04-30 12:03:47
Kleopatra belgeselde siyahi oldu! Mısır'ı kızdırdılar: Skandal olay şok etkisi yaptı! Sosyal medyadan tepki yağdı

Eski Mısır Kraliçesi Kleopatra ile ilgili hazırlanan dijital platformda yayınlanan belgeselde, kadın hükümdarın siyahi olarak gösterilmesine Mısırlılar tepki gösterdi. Mısır eski Mısır Kraliçesi Kleopatra ile ilgili hazırlanan belgeselde ‘tarihin tahrif edildiğini’ öne sürdü. Mısır'ın son firavununu siyahi bir kadın olarak gösteren belgesel üzerine Mısırlı yetkililer Kleopatra'nın "açık tenli" olduğunu duyurdu. Yeni bir belgesel filmde tartışmalı oyuncu kadrosuyla eski bir tartışma yeniden canlanıyor, ancak en nihayetinde bu argümanın tarihte yeri yok... Netflix ve Mısır arasındaki ''Kleopatra'' kavgası detayları...

#1
Foto - Kleopatra belgeselde siyahi oldu! Mısır'ı kızdırdılar: Skandal olay şok etkisi yaptı! Sosyal medyadan tepki yağdı

Kleopatra'yı siyahi olarak gösteren belgesele Mısır'dan tepki! Kleopatra’nın hayatını anlatan 8 bölümlük dizi/belgesel, Mısırlıların tepkisini çekti. Netflix'te yayınlanan dizide Kleopatra'nın siyahi olarak gösterilmesi üzerine Mısır, yazılı bir açıklama yaparak dizinin yayınlanmamasını talep etti. Mısırlı yetkililer, Kleopatra'nın kökenlerinin Makedonya ve Yunanistan'a dayandığını söyledi.

#2
Foto - Kleopatra belgeselde siyahi oldu! Mısır'ı kızdırdılar: Skandal olay şok etkisi yaptı! Sosyal medyadan tepki yağdı

İNGİLİZ aktris Adele James’in (37) başrolünde oynadığı ‘Afrika Kraliçeleri: Kraliçe Kleopatra’ belgeseli kriz çıkardı. İki hafta önce yayınlanan fragmanda, kıvırcık saçlı bir siyahi olarak canlandırılan Kleopatra, Mısırlı yetkililerin tepkisini çekti. Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı, Kleopatra’nın ‘açık tenli’ olduğunu göstermek için hükümdarın büstünün görüntülerini paylaştı. Bakanlık ayrıca uzunca bir açıklama yayınlayarak Kleopatra’nın ‘açık tenli’ olduğunu ve ‘Helenik (Yunan) özelliklere’ sahip olduğunu kaydetti.

#3
Foto - Kleopatra belgeselde siyahi oldu! Mısır'ı kızdırdılar: Skandal olay şok etkisi yaptı! Sosyal medyadan tepki yağdı

İşte detaylar şöyle; "TARİHİ YANLIŞ YANSITIYOR" "Afrika Kraliçeleri: Kleopatra" isimli belgesel "Mısır tarihini yanlış gösterdiği" öne sürülerek Mısır'da yargıya taşındı. Mısır Turizm Başkanlığı, Kleopatra'nın "açık tenli" ve "Helenistik bir görünümü" olduğunu öne süren detaylı bir açıklama yayınladı.

#4
Foto - Kleopatra belgeselde siyahi oldu! Mısır'ı kızdırdılar: Skandal olay şok etkisi yaptı! Sosyal medyadan tepki yağdı

OYUNCUYA IRKÇI MESAJLAR YAĞDI! Belgeselde Kleopatra'yı 37 yaşındaki İngiliz oyuncu Adele James canlandırıyor. Oyuncu, Twitter’dan paylaştığı mesaja, ırkçılık içeren ifadelerin ekran görüntüsünü ekledi.Mısırlı bir avukat ise dijital platformu dava ederek platformun Mısır'da kapatılmasını istedi. Aynı avukat, yapımın, Mısır’ın basın yasalarını ihlal ettiğini de savundu.

#5
Foto - Kleopatra belgeselde siyahi oldu! Mısır'ı kızdırdılar: Skandal olay şok etkisi yaptı! Sosyal medyadan tepki yağdı

KÖKENİ HALA TARTIŞMA KONUSU! ntv'de aktarılan haberde: Belgeselin yapımcısı ise Kleopatra'nın “kökeninin büyük tartışma konusu” olduğunu belirtti ve “Eğer rol alanları beğenmiyorsanız, yapımı izlemeyin” söylediği ifadeleri aktarıldı. Will Smith'in eşi ünlü oyuncu Jada Pinkett Smith, yapımcı olduğu belgeselin seslendirmesini üstleniyor. Smith, Kleopatra tercihi ile ilgili olarak “Siyah kraliçelerin hikayelerini görme ya da duyma şansımız her zaman olmuyor. Bu da benim, kızım ve topluluğumuz için çok önemliydi çünkü bu örnek hikayelerden çok fazla var” diyor.

#6
Foto - Kleopatra belgeselde siyahi oldu! Mısır'ı kızdırdılar: Skandal olay şok etkisi yaptı! Sosyal medyadan tepki yağdı

69 yılında İskenderiye kentinde doğan Kleopatra, Büyük İskender’in kurduğu Yunanca konuşan hanedanın son kraliçesiydi. Kleopatra’nın annesinin kimliğine dair bir bilgi bulunmazken Kleopatra'nın Mısırlı veya Afrika’nın başka yerlerinden olabileceği dile getiriliyor.

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