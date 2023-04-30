2023-04-30 12:03:47 Kleopatra belgeselde siyahi oldu! Mısır'ı kızdırdılar: Skandal olay şok etkisi yaptı! Sosyal medyadan tepki yağdı
Eski Mısır Kraliçesi Kleopatra ile ilgili hazırlanan dijital platformda yayınlanan belgeselde, kadın hükümdarın siyahi olarak gösterilmesine Mısırlılar tepki gösterdi. Mısır eski Mısır Kraliçesi Kleopatra ile ilgili hazırlanan belgeselde ‘tarihin tahrif edildiğini’ öne sürdü. Mısır'ın son firavununu siyahi bir kadın olarak gösteren belgesel üzerine Mısırlı yetkililer Kleopatra'nın "açık tenli" olduğunu duyurdu. Yeni bir belgesel filmde tartışmalı oyuncu kadrosuyla eski bir tartışma yeniden canlanıyor, ancak en nihayetinde bu argümanın tarihte yeri yok... Netflix ve Mısır arasındaki ''Kleopatra'' kavgası detayları...