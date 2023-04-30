Kleopatra belgeselde siyahi oldu! Mısır'ı kızdırdılar: Skandal olay şok etkisi yaptı! Sosyal medyadan tepki yağdı

KÖKENİ HALA TARTIŞMA KONUSU! ntv'de aktarılan haberde: Belgeselin yapımcısı ise Kleopatra'nın “kökeninin büyük tartışma konusu” olduğunu belirtti ve “Eğer rol alanları beğenmiyorsanız, yapımı izlemeyin” söylediği ifadeleri aktarıldı. Will Smith'in eşi ünlü oyuncu Jada Pinkett Smith, yapımcı olduğu belgeselin seslendirmesini üstleniyor. Smith, Kleopatra tercihi ile ilgili olarak “Siyah kraliçelerin hikayelerini görme ya da duyma şansımız her zaman olmuyor. Bu da benim, kızım ve topluluğumuz için çok önemliydi çünkü bu örnek hikayelerden çok fazla var” diyor.