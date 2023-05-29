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Dünya Çin, Ay’a gidiş için yeni nesil roket geliştiriyor
Dünya

Çin, Ay’a gidiş için yeni nesil roket geliştiriyor

Yeniakit Publisher
2023-05-29 21:28:00 -
Çin, Ay’a gidiş için yeni nesil roket geliştiriyor

Shenzhou-16 insanlı misyonunun basın toplantısı, Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi’nde bugün saat 09:00’da gerçekleştirildi. Çin İnsanlı Uzay Mühendisliği Ofisi Müdür Yardımcısı Lin Xiqiang, konuşmasında Çin’in insanlı Ay keşif projesinin Ay’a iniş aşamasının başlatıldığını ve genel hedefin 2030’dan önce Ay’a ilk Çin inişini gerçekleştirmek olduğunu söyledi.

Lin, Ay’da bilimsel araştırmalarını ve ilgili teknolojik deneyleri gerçekleştirmek, insanlı gidiş-dönüş yolculuğunu Dünya ile Ay arasında gerçekleştirmek, Ay yüzeyinde kısa süreli ikamet ve insan ve makinenin iş birliğiyle ortak keşif gibi kilit teknolojilerde atılım yapmak ve “Ay’a iniş, devriye, örnek toplama, araştırma ve Dünya’ya dönüş” gibi görevleri tamamlamak ve bağımsız bir insanlı Ay keşif yeteneği oluşturmak olduğunu belirtti.

Şu anda Çin İnsanlı Uzay Mühendisliği Ofisi, yeni nesil insanlı taşıyıcı roketi (CZ-10), yeni nesil insanlı uzay aracı, Ay’a iniş aracı ve taykonotların kıyafetleri gibi uçuş ürünlerinin geliştirilmesi, yeni fırlatma sahasındaki fırlatma tesislerinin ve ekipmanlarının testi da dâhil olmak üzere araştırma ve geliştirme çalışmalarını tam anlamıyla başlattıklarını açıkladı.

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