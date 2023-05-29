Çin, Ay’a gidiş için yeni nesil roket geliştiriyor

Lin, Ay’da bilimsel araştırmalarını ve ilgili teknolojik deneyleri gerçekleştirmek, insanlı gidiş-dönüş yolculuğunu Dünya ile Ay arasında gerçekleştirmek, Ay yüzeyinde kısa süreli ikamet ve insan ve makinenin iş birliğiyle ortak keşif gibi kilit teknolojilerde atılım yapmak ve “Ay’a iniş, devriye, örnek toplama, araştırma ve Dünya’ya dönüş” gibi görevleri tamamlamak ve bağımsız bir insanlı Ay keşif yeteneği oluşturmak olduğunu belirtti.

Şu anda Çin İnsanlı Uzay Mühendisliği Ofisi, yeni nesil insanlı taşıyıcı roketi (CZ-10), yeni nesil insanlı uzay aracı, Ay’a iniş aracı ve taykonotların kıyafetleri gibi uçuş ürünlerinin geliştirilmesi, yeni fırlatma sahasındaki fırlatma tesislerinin ve ekipmanlarının testi da dâhil olmak üzere araştırma ve geliştirme çalışmalarını tam anlamıyla başlattıklarını açıkladı.