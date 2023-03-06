Çin, Avrupa’ya 1000 tren seferi düzenleyecek yeni lojistik merkezi kurdu

Gruplandırma merkezi, 80 bin metrekaresi gümrük gözetimi altında bulunan toplam 92 bin metrekarelik bir alanı kaplıyor. Dolayısıyla merkez, aynı anda 3 bin standart konteynerin stoklanmasına elverecek kadar büyük. Shenyang Merkezi İşletme Müdür Yardımcısı Li Haiping, merkezin yılda bin kadar Çin - Avrupa treninin sefer yapmasına olanak sağlayacak bir işlem kapasitesine sahip olduğuna işaret etti.

Söz konusu merkezin işletilmesi, Shenyang yoluyla Çin ile Avrupa arasında yük taşıyan trenlerin çoğalma gereksinimine yanıt verecek. Öte yandan Li’ye göre merkez, Shenyang’ı Liaoning'de yer alan Yingkou ve Dalian deniz limanlarına bağlayan lojistik hizmetler ile uluslararası bir “karayolu - demiryolu – denizyolu” lojistik merkezin yaratılması için de temel oluşturacak.