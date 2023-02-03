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Dünya Çin-Avrupa yük trenleriyle gönderilen kargo hacmi ocak ayında yüzde 13 arttı
Dünya

Çin-Avrupa yük trenleriyle gönderilen kargo hacmi ocak ayında yüzde 13 arttı

Çin-Avrupa yük treni seferleriyle ocak ayında gönderilen kargo hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artışla 147 bin TEU’ye ulaştı.

Yeniakit Publisher
2023-02-03 19:46:00 -
Çin-Avrupa yük trenleriyle gönderilen kargo hacmi ocak ayında yüzde 13 arttı

China Railway’den edinilen bilgiye göre, ocak ayında gerçekleşen Çin-Avrupa yük treni seferleri sayısı yıllık bazda yüzde 6 artarak bin 410’a ulaştı. Aynı dönemde gönderilen kargo hacmi yıllık yüzde 13 artışla 147 bin TEU’ye çıktı.

Yıl başından bu yana, Çin-Avrupa yük treni projesinin Çin kısmında taşımacılık kapasitesi artırıldı. Tek trenin taşımacılık kapasitesi ortalama olarak yüzde 8 çoğaldı. Bunun yanı sıra sınır kapılarındaki gümrükleme verimliliği de yükseltildi.

Çin-Avrupa yük treni seferlerinin istikrarlı işleyişi, uluslararası tedarik zincirinin güvenliğine ve Bahar Bayramı’ndaki piyasa tedarikine büyük güvence sağladı.

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