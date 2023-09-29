Çin askıda tek raylı trenle kent içi ulaşım başlattı

Tek raya asılı trenin azami hızı saatte 60 kilometre. Hareket etme, duraklarda durma, kapıların açılması ve kapanması gibi ulaşım sürecinin tamamı otomatik bir şekilde yapıldığı için insan müdahalesine ihtiyaç kalmıyor.

İşletmeci şirket personelinden Xie Hongzhen, trenin bir tek kirişe asılı olduğu tek ray tasarımının akıllı bir işletme çözümü olduğunu söyledi. Geleneksel demiryolu hatları ile veya iki hatlı metrolarla karşılaştırıldığında tek raya asılı trenler, şehir içinde daha akıcı bir yol alma olanağı sağlıyor ve diğer trafik süreçlerinden ve yayaların gidiş gelişinden etkilenmiyor.

“Optics Valley Photon” adı ile de bilinen tek raylı sistemde trenler, rayın altında asılı duruyor, çünkü yol daha yukarıda; böylece yolcular güzergah boyunca tabandaki cam sayesinde ayaklarının altında gördükleri kenti bir başka ve farklı açıdan da keşfedebiliyor. Tek raylı tren, ilk kez geçen mayıs ayında gerçekleştirilen deneme sürüşünden bu yana tüm ülkeden turist çekmeye başladı.



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