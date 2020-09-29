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Siyaset Çin aşısının Türkiye denemeleri başladı
Siyaset

Çin aşısının Türkiye denemeleri başladı

Çin’in geliştirdiği inaktif koronavirüs aşının FAZ 3 çalışmaları kapsamında Türkiye denemeleri Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde başladı. İlk aşı fakültede hasta bakıcı olarak çalışan 53 yaşındaki Asım Baştürk’e yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-09-29 10:37:00 - 2020-09-29 10:41:13
Çin aşısının Türkiye denemeleri başladı

 Oğuzhan Gültekin  Ankara 

Çin'de geliştirilen koronavirüs aşının FAZ 1 ve FAZ 2 aşamalarının başarılı olmasının ardından, FAZ 3 çalışmaları kapsamında Türkiye denemeleri, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde başladı. Aşı, Türkiye'de ilk Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde hasta bakıcı olarak çalışan 53 yaşındaki Asım Baştürk'e yapıldı.     

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sait Gönen, aşının umutların yeşerttiğini belirtirken Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fehmi Tabak ise pandeminin sonlanabilmesinin iki etkene bağlı olduğunu söyledi. Birisinin toplumdaki koruyucu ankitorun yüzde 50'nin üzerinde çıkması olduğunu ikincisinin ise aşı çalışmaları olduğunu kaydeden Tabak, "Aşı çalışmaları umut vaat ediyor. Dünyada 230'un üzerinde aşı çalışması devam ediyor. 30’u klinik çalışmalara geçmiştir. Çalışmaların sonucunda aşının etkinliği gösterilirse aralık ya da ocak ayı gibi tüm dünyada aşılamaların başladığı bir sürece gireceğiz" ifadelerini kullandı.     

Umutlu muyuz: Evet

Dünyanın farklı yerlerinde farklı ırklar üzerinde de FAZ 3 aşı çalışmalarının sürdüğünü belirten Tabak, şu değerlendirmelerde bulundu: "İlk gönüllümüze aşımızı gerçekleştirdik. Genellikle kabul edilen yüzde 50'nin üzerinde etkinlik varsa, o aşı onay alır anlamına gelir. Umutlu muyuz? Evet. Çünkü virüse yakalanan hastalarımızın yüzde 97'si iyileşmekte. Demek ki immün sistem bu işi kontrol altına alabilmekte. Zaten yüzde 80'i de ufak tefek belirtilerle geçirmekte. 10'uncu gün civarında yakınmaların başladığı bulaştırıcılığı ortadan kalkmakta. Hastalığa yakalananlardan çok az sayıda kişi 2'nci kez hastalığa yakalanıyor. Yani koruyucu antikorlar da bu işi kolaylaştırıyor. Sevindirici tarafından biri tüm aşı çalışmalarında FAZ 1 ve FAZ 2 başarılı geçtiği için FAZ 3'e erişilmiştir." Daha güvenli aşılar bulunana kadar çalışmaların devam edeceğini söyleyen Tabak, verilere göre ocak ya da şubat aylarında genel aşılanmalara başlanabileceğini aktardı.

Yeni Akit Gazetesi

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