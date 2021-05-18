Türkiye’de Çin ve Alman aşıları ile pandemi aşılaması sürüyor. Kısa süre içinde devreye Rus aşısı da girecek. Çin’den nisan ayı içinde beklenen sevkiyatlarda sorun yaşanmış, geçtiğimiz hafta ise bir sevkiyat sağlanmıştı. Sinovac aralarında Türkiye’nin de bulunduğu beş ülkeye aşı lisansı verdi. Böylece Sinovac aşısı Türkiye’de üretilecek. Peki, Çin aşısı ne zaman üretilecek?

Çin aşısı Türkiye’de ne zaman üretilecek?

Aşı olmak isteyen ve sıranın bir an önce kendisine gelmesini bekleyenlerin merak ettiği ‘Çin aşısı ne zaman Türkiye’de üretilecek?’ sorusuna cevap geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, birkaç ay içinde üretimin yapılmasının mümkün olduğunu ifade etti. Ayrıca Koca, bu hafta içinde önemli oranda Sinovac aşısı beklediklerini belirtti.