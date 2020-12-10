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Gündem Çin aşısı Sinovac'ı hangi ülkeler aldı? Çin aşısını alan ülkeler
Gündem

Çin aşısı Sinovac'ı hangi ülkeler aldı? Çin aşısını alan ülkeler

Çin aşısı Sinovac'ın Türkiye'ye gelmesine günler kala vatandaşlar Çin aşısının Türkiye'nin yanı sıra hangi ülkelerde uygulanacağını merak ediyor. 11 Aralık'tan sonra Türkiye'ye geleceği açıklanan Çinli Sinovac'ın geliştirdiği COVID-19 aşısı, Türkiye'den başka 4 ülkeye daha gidecek. İşte Çin aşısını alacak olan ülkeler...

Yeniakit Publisher
2020-12-10 00:14:00 -
Çin aşısı Sinovac'ı hangi ülkeler aldı? Çin aşısını alan ülkeler

Çinli SinoVac firmasının geliştirdiği COVID-19 aşısı "CoronaVac"ın 11 Aralık'tan sonra Türkiye'ye geleceği ve aşılama çalışmalarının dört aşamada yürütüleceği açıklandı. Türkiye'nin de sipariş ettiği Çin'in koronavirüs aşısını başka hangi ülkeler uygulayacak?

Çin aşısını alan ülkeler

Türkiye'de denenen ilk aşı olan "Çinli Sinovac'ın aşısını alan ülkeler ve sipariş miktarları Duke Küresel Sağlık İnovasyon Merkezi'nin 30 Kasım tarihinde yayımladığı tabloya göre şu şekilde:

Endonezya - 128 milyon doz

Brezilya - 46 milyon doz

Şili - 60 milyon doz

Bangladeş - 100 bin doz

Aşıyı uygulayan ülkeler memnun mu?

Çinli aşı üreticisi Sinovac Biotech Ltd. tarafından geliştirilen ve Endonezya'ya gönderilen koronavirüs aşısının 3. faz sonuçları açıklandı. 1600 gönüllüde gerçekleşen Faz 3 çalışmasının Endonezya ayağında, Sinovac koruyuculuğu yüzde 97 oranında tespit edildi. Konuyla ilgili açıklama yapan BioFarma Sözcüsü Iwan Setiawan, "Klinik araştırma ekibimiz, bir ay içinde yapılan çalışmalar sonucunda aşının etkililiğinin yüzde 97'ye kadar çıktığını tespit etti" ifadelerini kullandı. Sinovac’ın açıklamasının ardından Reuters'ın haberine göre Bio Farma şirketi sabah saatlerinde yaptıgı açıklamasını değiştirerek henüz etkinlik seviyesini belirleyecek veriye sahip olmadıklarını duyurdu.

Çin şirket Sinovac Biotech Ltd.’nin geliştirdiği ve Türkiye’de de kullanılması planlanan Covid-19 aşısı ile ilgili kritik sabah saatlerinde Endonezyalı aşı üreticisi PT Bio Farma’nın Kurumsal İletişim Başkanı Iwan Setiawan açıklama yapmış, açıklamada “İlk sonuçlara göre aşının etkisi yüzde 97” ifadelerini kullanmış ve aşının etkililik oranının son halinin ise Ocak ayında kamuoyuna duyurulacağını vurgulamıştı.

Aşıların etkililik oranı geliştirilen ürünün bir aylık klinik denemelerinden sonra oluşan ilk verileri baz alıyor.

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