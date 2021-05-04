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Gündem Çin aşısı Sinovac ile ilgili flaş karar
Gündem

Çin aşısı Sinovac ile ilgili flaş karar

Avrupa İlaç Ajansı, Türkiye'de de kullanılan Çin aşısı ile ilgili önemli bir karar alındığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-05-04 13:44:00 -
Çin aşısı Sinovac ile ilgili flaş karar

Avrupa İlaç Ajansı, Türkiye'de de kullanılan Çin aşısının ön değerlendirme sürecini başlattı.

Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) Çin'in Sinovac koronavirüs aşısının kapsamlı bir incelemesine başladığı duyuruldu.

EMA'dan yapılan açıklamada laboratuvar çalışmalarından elde edilen ön verilerin olumlu sonuçlar içerdiği bilgisini altı çizildi.

EMA nihai kararı için bir tarih vermezken konu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

'Aşının etkinlik, güvenlik ve kalite açısından olağan AB standartlarına uygunluğunu değerlendirecektir.'

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