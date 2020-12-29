Çin aşısı ne zaman yapılacak? | Koronavirüs salgınının sona ermesi için aşılar büyük öneme sahip. Türkiye'de öncelikle Çin ve Alman aşıları uygulanacak. Ülkemize henüz aşılar gelmedi. Gelecek olan aşılar öncelikle 15-20 günlük testlerden geçecek. Test sonuçları olumlu çıkarsa aşıların ocak ayı ortasında yapılması bekleniyor. Peki, aşılar yılbaşından önce gelecek mi?

Çin aşısı ne zaman gelecek? | Türkiye'ye koronavirüs aşısı ne zaman gelir?

Aralık ayı başında Türkiye’ye gelmesi beklenen Sinovac aşısı çeşitli nedenlerle birkaç kez ertelendi. Vatandaşlar Sinovac aşısının ne zaman geleceğini merak ediyor. Türk Hava Yolları (THY), Çin'den sipariş edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının 3 milyon dozluk ilk partisinin yarın (30 Aralık Çarşamba) sabah icra edilmesi planlanan Pekin-İstanbul seferiyle İstanbul Havalimanı'na getirileceğini bildirdi.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, Çin'den getirilecek koronavirüs aşısının ilk partisinin, THY'nin "TK 6175" sefer sayılı "Boeing 777" tipi uçağıyla yarın başkent Pekin'den İstanbul Havalimanı'na taşınacağı belirtildi.

Açıklamada, ilk parti için 17 konteynerde toplam 3 milyon doz aşı taşıyacak uçağın yarın saat 06.10'da İstanbul'a ulaşacağı, ardından getirilen aşıların THY'ye ait başka bir seferle Ankara'ya gönderilmesinin planlandığı kaydedildi.