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Sağlık Çin aşısı mı Alman aşısı mı? | Aşıların yan etkisi olur mu?
Sağlık

Çin aşısı mı Alman aşısı mı? | Aşıların yan etkisi olur mu?

Türk aşısı ne durumda? | Koronavirüs salgınının sona ermesi için tüm dünya aşılarla ilgili çalışmaları yakından takip ediyor. Türkiye öncelikle FAZ -3 çalışmaları olumlu sonuçlanırsa Çin aşısını uygulamak için harekete geçecek. Aşı haberleri geldikçe vatandaşların akıllarında ise soru işaretleri oluşmaya başladı. Vatandaşlar hangi aşının daha iyi olacağını, yerli aşının beklenip beklenmemesi gerektiğini merak ediyor? | Çin aşısı güvenli mi? Alman aşısı mı Türk aşısı mı daha iyi?

Yeniakit Publisher
2020-12-07 00:30:00 -
Çin aşısı mı Alman aşısı mı? | Aşıların yan etkisi olur mu?

Türk aşısı ne zaman yapılacak? Aşılar onaylanmaya hatta bazı ülkelerde aşılama çalışmalarının başlamasıyla birlikte milyonlarca kişi aşının zorunlu olup olmayacağını, aşı için para ödenip ödenmeyeceğini araştırmaya başladı.  Peki, Çin aşısı mı daha iyi Alman aşısı mı?

Çin aşısı mı Alman aşısı mı? | Aşıların yan etkisi olur mu?

Vatandaşların aşılara yönelik akıllarında pek çok soru işareti bulunuyor. Özellikle de sosyal medyadan yapılan paylaşımlar vatandaşların akıllarının daha çok karışmasına yol açıyor. Konu hakkında Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Habertürk’te önemli açıklamalarda bulundu.

Kara, vatandaşların Sağlık Bakanlığı’nın onayladığı aşılardan şüphe duymaması ve gönül rahatlığıyla yaptırması gerektiğini belirtti. Kara, “Türkiye aşı kültürüne sahip bir ülke. Çin aşısının faz 3 çalışma sonuçları bu hafta açıklanacak. Sonuç olumlu olursa Çin’den ilk parti ilacı alacağız. Aşılar gelir gelmez uygulanmayacak. Gelen aşılar öncelikle test edilecek. Sağlık Bakanlığı bu uygulamayı her aşı için yapıyor. Bizde bir aşının yapılmaya başlaması için Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa ve ABD’den daha çok güvenlik testinden geçmesi gerekiyor. Aşılar üç aşamada testten geçecek. Sonrasında da uygulanacak. Yapılan testler uluslararası kabul gören testlerdir. Türkiye testler açısından çok titiz. Sağlık Bakanlığı’nın onayladığı aşılara güvenimiz tam olsun” dedi.

Koronavirüs aşısı her yıl yapılacak mı?

Prof. Dr. Ateş Kara, koronavirüs aşıları için dört grubun belirlendiğini ve bu sıralamayla aşıların yapılacağını duyurdu. Yerli aşı çalışmalarının iyi gittiği ve Türk aşısının devreye girmesinin önemli olduğunu belirtti. Ayrıca aşıların ücretsiz olacağını da belirten Kara, aşıların ruhsat alması durumunda eczanelerden alınabileceğinin bunun da en az bir yıl süreceğini belirtti.

Kara, aşının 6-8 ay mı koruyucu olacağının belli olmadığını belirtti. Kara, “Aşı bizi hasta olmaktan, ölmekten koruyacak gibi. Ama taşıyıcılık devam edebilir. Bu sebeple aşı olunsa da maske, mesafe ve hijyene dikkat edeceğiz. Aşılar koruyuculukları sebebiyle belki de bir sene sonra tekrar olabiliriz” dedi.

Koronavirüs aşısı öncelikle kime yapılacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı gruplar şöyle:

1.Grup: 65 yaş üstü vatandaşlar ile yaşlı, engelli, koruma evlerinde kalanlar gibi toplu ve kalabalık yerlerde yaşayan yetişkinler

2.Grup: Toplumun işleyişi için gerekli sektörlerde ve yüksek riskli ortamlarda bulunan ve kritik işlerde çalışan kişiler ile 50 yaş ve üzeri en az bir kronik hastalığı bulunan kişiler

3.Grup: 50 yaş altı en az bir kronik hastalığı bulunan vatandaşlar, genç yetişkinler, ilk iki grupta yer almayan sektör ve mesleklerde çalışanları 

4.Grup: İlk üç grubun dışında kalan tüm bireyler aşılanacaktır.

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