  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Çin aşısı Çin'de kaç doz uygulandı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Tezer açıkladı
Sağlık

Çin aşısı Çin'de kaç doz uygulandı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Tezer açıkladı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, Çin merkezli Sinovac şirketinin geliştirdiği koronavirüs aşısının Çin'de acil kullanım izinlerine bağlı olarak kaç doz uygulandığını anlattı.

Yeniakit Publisher
2021-01-03 21:45:00 -
Çin aşısı Çin'de kaç doz uygulandı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Tezer açıkladı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Gazi Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hasan Tezer, aşıların ruhsat alabilmesi için Faz-3 çalışmalarına ihtiyaç olduğunu söyledi. Faz-3 çalışmalarında aşıların etkinliğine bakıldığını ifade eden Prof. Dr. Tezer, "Geçen hafta ülkemizde Çin menşeli koronavirüs aşısının ara verileri açıklandı. 18-59 yaş grubu sağlık çalışanları olan gönüllerin yer aldığı ara veri çalışmaları kapsamında aşının koruyuculuğunun etkinliğinin yüzde 91,25 olduğu açıklandı. Çalışmalar devam ediyor. İlerleyen günlerde bu etkinlik oranı daha da artabilir. Bizim için yüzde 90'ın üzerinde olması önemli bir veridir. Dünyada Moderna, Pfizer/BioNTech, AstraZeneca aşılarının geçici ruhsat onaylarının alındığını biliyoruz." dedi.

'Çin'de 700 bin doz uygulandı'

Prof. Tezer, Türkiye'nin Çin'den ithal ettiği aşının güvenirliğine ilişkin tartışmalarla ilgili de şöyle dedi:

"Çin merkezli Sinovac şirketinin geliştirdiği koronavirüs aşısının Çin'de yaklaşık 700 bin dozda uygulandığını biliyoruz. Bunlar Çin'de acil kullanım izinlerine bağlı olarak kullanıldı. Ancak Çin de ülkemizdeki verileri çok dikkatle ve merakla bekliyor. Çünkü Çin'de şu anda Faz-3 çalışmaları yapılamıyor. Neden? Çin'de Mayıs ayından beri hastalık yok. Faz-3 çalışması yapıp ruhsat alınabilmesi için hastaya ihtiyaç var; ama Çin’de koronavirüs hastası, Covid-19 dolaşımı yok. Yani aşı yapıp aşının etkinliğini görebilmek için hastaların olması gerekiyor. Bu aşılı kişilerin temas etmesi gerekiyor. Şu durumda aşı yapsalar yüzde 100 etkinliği çıkar. Böyle bir şey de çok doğru bir veri olmaz. Bu yüzden Çin kendi ülkesinde hasta olmadığı için hastalığın yoğun olduğu ülkelerde çalışmalarını yürütüyor. Bu çalışmaların neticelerine göre ruhsat başvurusu için kendi kurumlarına başvuru yapacak. Aşının 'acil kullanım izinleri' var. Ruhsat onayları için Faz-3 çalışmaları gereklidir. Çin de kendi ülkesi dışındaki çalışmalardaki sonuçlara bakarak, ruhsat onayları için başvuracaktır. Sağlık Bakanlığı'nın laboratuvarlarında yapılacak toksikolojik analizlerin neticesi olumlu gelirse, Sağlık Bakanlığı'nın kurumları aşıya onay verecektir ve aşılar kullanılmaya başlanacak."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İYİ Partili vekilden skandal
Siyaset

İYİ Partili vekilden skandal "Evlat Nöbeti" çıkışı

İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu, Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan annelerin eylemine devlet yetkililerinin katılmasını doğru bulmadığını söyle..
ABD’nin dünyadan sakladığı F-35 gerçeği ne? S-400’den boşuna korkmuyorlar
Dünya

ABD’nin dünyadan sakladığı F-35 gerçeği ne? S-400’den boşuna korkmuyorlar

Türkiye ve ABD arasında yaşanan F-35 ve S-400 krizinin perde arkasında ABD'nin F-35'lerle ilgili tüm dünyadan saklamaya çalıştığı gerçekler ..
Zaman değişse de zihinleri değişmiyor! Bayrakçı'dan skandal böşörtüsü yorumu
Gündem

Zaman değişse de zihinleri değişmiyor! Bayrakçı'dan skandal böşörtüsü yorumu

CHP'nin değişmezi olan başörtüsüne karşı takındığı tavır bir kez daha kendini gösterdi. SONAR'ın sahibi Hakan Bayrakçı, Başörtülü bir Cumhur..
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay