Çin Afrika’ya iyice yerleşiyor! Şimdi de yol yapacak

Törene Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, Başbakan Judith Tuluka Suminwa ve Çin’in Kinşasa Büyükelçisi Zhao Bin katıldı.

Cumhurbaşkanı Tshisekedi, Çinli şirkete ülkesine getirdiği ileri donanımlar ve teknolojiler için teşekkür ederken, Çin ile çeşitli alanlardaki iş birliğini daha da derinleşerek, iki halka fayda getirmesini beklediklerini ifade etti. Çin Büyükelçisi Zhao Bin de çevre yolu projesinin Kinşasa’nın yeni simgesi ve Çin ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti arasındaki altyapı iş birliğinin sembolü olacağını belirtti.