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Dünya Çin Afrika’ya iyice yerleşiyor! Şimdi de yol yapacak
Dünya

Çin Afrika’ya iyice yerleşiyor! Şimdi de yol yapacak

Yeniakit Publisher
2024-06-24 17:07:00 -
Çin Afrika’ya iyice yerleşiyor! Şimdi de yol yapacak

Çinli şirket tarafından yapımı üstlenilen Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin başkenti Kinşasa’daki çevre yolu projesi, dün düzenlenen temel atma töreniyle başladı.

Törene Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, Başbakan Judith Tuluka Suminwa ve Çin’in Kinşasa Büyükelçisi Zhao Bin katıldı.

Cumhurbaşkanı Tshisekedi, Çinli şirkete ülkesine getirdiği ileri donanımlar ve teknolojiler için teşekkür ederken, Çin ile çeşitli alanlardaki iş birliğini daha da derinleşerek, iki halka fayda getirmesini beklediklerini ifade etti. Çin Büyükelçisi Zhao Bin de çevre yolu projesinin Kinşasa’nın yeni simgesi ve Çin ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti arasındaki altyapı iş birliğinin sembolü olacağını belirtti.

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