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Dünya Çin, Afrika'dan sonra o kıtaya da asker yığıyor!
Dünya

Çin, Afrika'dan sonra o kıtaya da asker yığıyor!

Solomon Adaları Başbakanı Manasseh Sogavare, ülkesinin Çin ile güvenlik anlaşması imzalamaya hazır olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-03-29 12:40:00 -
Çin, Afrika'dan sonra o kıtaya da asker yığıyor!

Solomon Adaları Başbakanı Manasseh Sogavare, ülkesinin Çin ile güvenlik anlaşması imzalamaya hazır olduğunu söyledi.

Sogavare, yaptığı açıklamada Çin'in ülkede askeri üs kurulması yönünde baskı yaptığı iddialarını reddetti.

"Baskı altında değiliz. Yeni dostlarımız tarafından herhangi bir baskıya maruz bırakılmadık." ifadelerini kullanan Başbakan, Avustralya medyasında yankılanan iddiaları da reddetti.

Geçtiğimiz hafta sızan taslağa göre, anlaşma maddelerinde Çin'in ada ülkesinde askeri unsurların konuşlandırılmasının da olduğu tespit edilmişti.

Çin'in son dönemde özellikle Batı Pasifik'te kendisine karşı kurulan ittifakların etkinliğine karşı adımlar attığı dikkat çekiyor.

Çin, kendisine etki alanları inşa etmek için iktisadi gücünü ve yatırım imkanlarını kullanıyor.

Bu kapsamda Solomon Adaları'nda Çin'in varlığının artmasının özellikle Avustralya için endişe verici olduğu kaydediliyor.

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