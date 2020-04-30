Çin açıkladı! Son 24 saatte tespit edilen vakalar yurt dışı kaynaklı

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, dört vakanın tümünün yurt dışı kaynaklı olduğunu ve Şanghay kentinde tespit edildiğini kaydetti.

Son 24 saatte koronavirüs kaynaklı can kaybının bildirilmediği Çin’de yurt dışı kaynaklı toplam vaka sayısı 1664’e ulaştı. Bunlar arasında aktif hasta sayısı 525, hastalığı ağır seyreden hasta sayısı da 13 iken, 1139 hasta da iyileşti.

Açıklamada, yurt dışından gelen tek bir hastanın hayatını kaybetmediği vurgulandı.

Çin ana karasında toplam koronavirüs vaka sayısı 82 bin 862 oldu. Halihazırda 41’i ağır 619 hastanın tedavisi devam ediyor, 77 bin 610 kişi taburcu oldu, 4 bin 633 hasta da öldü.

Çin, 1 Nisan’dan başlayarak asemptomatik hastalarla ilgili veriler yayınlıyor. Komisyonun açıklamasında, son 24 saatte ikisi yurt dışı kaynaklı 33 asemptomatik hastanın tespit edildiği belirtilirken, daha önce koronavirüs testi pozitif çıkan ama tek bir belirti göstermeyen 28 kişinin karantina sürelerinin bittiği, 998 asemptomatik taşıyıcının da gözlem altında kaldığı ifade edildi.

Salgının merkez üssü olarak gösterilen Hubey eyaletinde son 24 saatte tek bir vaka veya koronavirüs kaynaklı ölüm saptanmadı.

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