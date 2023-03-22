Çin: “ABD'nin teknoloji kontrolü bir ablukadır”

Wang, olağan basın toplantısında, ABD’nin ihracat kontrolünü kötüye kullanma eylemini değerlendirdi. Wang şunları söyledi: “ABD’nin kontrol önlemleri, tamamen teknoloji ablukası ve korumacılığıdır. ABD, kendi hegemonyasını savunmak için sık sık ulusal güvenlik kavramını genelleştirerek, ihracat kontrol önlemlerini kötüye kullanıyor ve hatta bazı müttefiklerinin çıkarları pahasına Çin'i engellemeye çalışıyor. ABD’nin endüstri zincirinin Çin’den ayrışmasını hızlandırmaya çalıştığı bu girişimi, piyasa ekonomisi kurallarına ve adil rekabet ilkesine aykırıdır, ayrıca dünya ekonomisinin toparlanmasını ve gelişmesini de engellemiştir. Bu girişime şiddetle karşı çıkıyoruz ve ABD nezdinde birçok defa ciddi girişimlerde bulunduk. Çin, kendi işletmelerinin meşru hak ile çıkarlarını kararlılıkla savunmaya devam edecek. Şunu da vurgulamak istiyorum ki: engellemeler ve baskılar Çin’in gelişme adımlarını durdurmak yerine, Çin'in kendi imkanlarıyla yüksek seviyede bilim ve teknolojiyi geliştirme konusundaki kararlılığını ve yeteneğini güçlendirecektir.”

Wang, çeşitli tarafların kendi uzun vadeli çıkarlarından ve adil piyasa ilkesinden hareket ederek, uluslararası ekonomik ve ticari kurallara uyup, Çin’le beraber küresel endüstri zinciri ve tedarik zincirinin istikrarını ve tüm tarafların ortak çıkarlarını korumasını beklediklerini sözlerine ekledi.