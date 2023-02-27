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Dünya Çin, ABD'nin keşif uçağının Tayvan Boğazı'ndan geçişine sert tepki gösterdi: Barış ve istikrarı tehdit etti
Dünya

Çin, ABD'nin keşif uçağının Tayvan Boğazı'ndan geçişine sert tepki gösterdi: Barış ve istikrarı tehdit etti

Çin ülkesi ABD donanmasına ait askeri keşif uçağının Tayvan Boğazı'ndan geçişini kınayarak, faaliyetin "bölgesel barış ve istikrarı tehdit ettiğini" bildirdi.

Yeniakit Publisher
2023-02-27 21:05:00 - 2023-02-27 21:08:28
Çin, ABD'nin keşif uçağının Tayvan Boğazı'ndan geçişine sert tepki gösterdi: Barış ve istikrarı tehdit etti

Çin Halk Kurtuluş Ordusu (ÇHKO) Doğu Cephesi Komutanlığından yapılan açıklamada, "P-8A Poseidon" tipi denizaltısavar devriye uçağının Boğaz'ın üzerinde uçtuğu, askeri birliklerin uçağı tespit ederek izlediği belirtildi.

Açıklamada, uçuşun, "bölgesel duruma zarar verdiği", "Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarı tehlikeye attığı" ifade edildi.

Çin ordusunun teyakkuzda olduğunun vurgulandığı açıklamada, "ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğünü kararlılıkla savunacağı" kaydedildi.

Tayvan Adası ve Tayvan Boğazı'nı kendi egemenlik alanı gören Çin, ABD'nin bölgedeki askeri varlığına karşı çıkıyor. ABD donanmasının bölgedeki seyir ve keşif faaliyetleri iki ülke arasında gerilime sebep oluyor.

 
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