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Çin, ABD’den sağduyu bekliyor

Çin basını, Arjantin’de yapılan G20 zirvesinde biraraya gelecek olan Çin ve ABD arasındaki ticari anlaşmanın Amerika’nın sağduyusuna bağlı olduğunu yazarken, Çin Ticaret Bakanlığı ise, Trump ve Xi’nin görüşmesinden olumlu sonuçlar çıkacağı görüşünde.

30 Kasım 2018 Cuma 10:20
Çin, ABD’den sağduyu bekliyor

Münübe Yılmaz

Çin basınından China Daily, Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te gerçekleşen ve pek çok ülkenin liderlerinin de katılacağı G20 zirvesinde biraraya gelecek olan Çin ve ABD’nin arasındaki ticari anlaşmazlıkların son bulmasının Washington yönetiminin sağduyusuna bağlı olduğunu yazdı. “Bejing de, tıpkı Washington’un istediği gibi bir anlaşmaya varmak istiyor. Fakat bu anlaşmaya varılması Washington yönetiminin sağduyusuna bağlı” ifadesinde bulunan gazete dünya ülkelerinin biraraya geldiği toplantıda ana konunun Çin ve ABD arasındaki ticari ve siyasi ilişkiler olacağının altını çizdi. Kasım ayında, son iki yılın en düşük üretim oranına ulaşarak bir ilki yaşayan Çin’in yatırımcıları da, ABD’ nin uyguladığı vergilerden sonra yaşadıkları paniğin etkisiyle yatırımlarını ciddi anlamda azalttığını dile getiren Çin Ticaret Bakanlığı ise, Trump ve Xi’nin görüşmesinin muhtemel olduğu Cumartesi gününden olumlu sonuçlar çıkacağı görüşünde. Zirve sonrası dün açıklama yapan ABD başkanı Trump, Çin ve Amerika arasında gerçekleşebilecek bir anlaşma ile ilgili olarak anlaşmanın yakın olduğunu fakat gerçekleşmesini isteyip istememe konusunda emin olmadığını açıklamıştı.

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 10:20
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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