DEAŞ’ın kasası Fransız şirketin utanması yok! Madalya mı bekliyorsunuz? FETÖ’cüler onun sayesinde bayram etmiş! UYAP faresinden komik savunma Doha'dan dünyaya "Hürmüz" resti! Katar fırtına öncesi sessizliği bozdu! İşte merak edilen sorunun cevabı! İsrail karada neden mi savaşamıyor? Kaleyi şaşıranlar tablosunda zirvede! Premier Lig bu sefer rezil oldu Siyonist medyadan dikkat çeken itiraf: Türk ordusu karşısında şansımız yok ABD’nin haydutluğu dünyayı yakıyor! Küresel petrol arzına tarihe geçen darbe Bakan Gürlek’ten kritik Gülistan Doku mesajı! “Ucu nereye giderse gitsin kararlılıkla araştırılmaktadır” Serbest bırakılan İsrailli rehineden şok edici tanıklık: Bana bir başörtüsü verdiler ve kadınların kutsal olduğunu söylediler Erbakan Hoca olsa ‘hadi oradan’ derdi! Özgür Özel ve Mahmut Arıkan arasında fikir birliği
Çin, 8 uydu birden fırlattı

Dünyanın en büyük teknoloji gücüne sahip olduğu ifade edilen Çin, Licien-1 roketiyle 8 uydu fırlattı.

Çin, katı yakıtla çalışan Licien-1 roketiyle 8 uyduyu uzaya gönderdi.

Xinhua'nın haberine göre, uydular, "Licien-1 Y12" roketiyle, ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uzay Merkezi yakınındaki Dongfıng Ticari Uzay Hizmetleri İnovasyon Pilot Bölgesi'nden fırlatıldı.

Uyduların planlanan yörünge konumuna yerleştiği fırlatış, Licien-1 roketleriyle gerçekleştirilen 12'nci taşıma görevi oldu.

 

Çin Bilimler Akademisinin (CAS) Mekanik Enstitüsüne bağlı CAS Space şirketi tarafından geliştirilen Licien-1 roketi, katı yakıtla çalışan fırlatma platformu olarak Alçak Yer Yörüngesi ve Güneş Eş Zamanlı Yörünge'ye 1,5 ila 2 ton yük taşıyabiliyor.

Adı Çince "güçlü roket" anlamına gelen, İngilizcede "Kinetica-1" olarak da anılan Licien-1, farklı türde ve çok sayıda uydu fırlatılışına yönelik küresel talebi karşılama hedefiyle geliştirildi.

Bugüne dek toplam 92 uyduyu uzaya taşıyan roketin tek seferde 50'den fazla uydu fırlatabilecek kapasiteye ulaşması hedefleniyor.

Xi Jinping’den ABD’ye ültimatom! "1,4 milyardan fazla Çinlinin dövdüğü çelik bir duvarla çarpışır"
Xi Jinping’den ABD’ye ültimatom! “1,4 milyardan fazla Çinlinin dövdüğü çelik bir duvarla çarpışır”

Dünya

Xi Jinping’den ABD’ye ültimatom! “1,4 milyardan fazla Çinlinin dövdüğü çelik bir duvarla çarpışır”

Terörist İsrail polis aracını vurdu! 1'i çocuk 4 şehit var
Terörist İsrail polis aracını vurdu! 1'i çocuk 4 şehit var

Gündem

Terörist İsrail polis aracını vurdu! 1'i çocuk 4 şehit var

Binlerce ABD askeri Çin sınırında!
Binlerce ABD askeri Çin sınırında!

Dünya

Binlerce ABD askeri Çin sınırında!

