Çin, 6 Avrupa ülkesine vize muafiyeti getiriyor
Çin’in Çin halkı ve yabancı ülkelerin halkları arasındaki iletişimi yoğunlaştırmak amacıyla altı ülkeye daha tek taraflı vize muafiyeti uygulama kararı aldığı duyuruldu.
Karar sonrası İsviçre, İrlanda, Macaristan, Avusturya, Belçika, Lüksemburg’dan genel pasaport sahibi vatandaşlar, iş, turizm, aile ziyareti ve transit amaçlı seyahatlerinde, 15 günü aşmamak kaydıyla Çin’e vizesiz giriş yapabilecek.
14 Mart'tan itibaren geçerli olacak deneme niteliğindeki uygulama 30 Kasım 2024’te sona erecek. Çin, geçen kasım ayında Fransa, Almanya, Hollanda, İtalya, İspanya ve Malezya vatandaşlarına tek taraflı olarak vizesiz giriş sağlayacağını duyurdu. Bu ülkelere yönelik uygulama, 1 Aralık 2023-30 Ekim 2024 tarihleri arasında geçerli.