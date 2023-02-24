Çin 2023’te 4 trilyon yuanlık beklenti

Çin Uluslararası Radyosu’nun haberine göre; Turizm piyasasının Çin’de, yılın ikinci çeyreği boyunca arz optimizasyonu açısından yeni bir aşamaya girmesi bekleniyor. Turizm piyasasında önümüzdeki yaz muhtemelen tam bir canlanmaya tanık olunacak. Gerçekten de, önümüzdeki yaza yönelik beklentilerin KOVİD-19 salgını öncesi düzeye yaklaşması hatta o düzeyi yakalaması beklentisi var.

Öte yandan aynı rapor Çinli turist sayısının, 2023 yılında, yaklaşık 4,55 milyar kadar olacağını tahmin ediyor. Bu sayı, bir yıl öncesine kıyasla yüzde 80 oranında bir artış ifade ettiği gibi, 2019 yılı düzeyinin de yaklaşık yüzde 76’sı kadarına geri dönüşe tekabül ediyor.