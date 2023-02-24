Çin 2023’te 4 trilyon yuanlık beklenti
Çin Turizm Araştırma Enstitüsü tarafından açıklanan “2022 Turizm Ekonomisinin Analizi ve 2023 Yılına İlişkin Gelişmelerin Tahmini” başlıklı bir raporda turizmin faaliyetlerinin 2023 yılında artarak salgın öncesi döneme yaklaşacağı tahmini yapılıyor. Enstitünün gelir beklentisi ise 4 trilyon yuan düzeyinde.
Çin Uluslararası Radyosu’nun haberine göre; Turizm piyasasının Çin’de, yılın ikinci çeyreği boyunca arz optimizasyonu açısından yeni bir aşamaya girmesi bekleniyor. Turizm piyasasında önümüzdeki yaz muhtemelen tam bir canlanmaya tanık olunacak. Gerçekten de, önümüzdeki yaza yönelik beklentilerin KOVİD-19 salgını öncesi düzeye yaklaşması hatta o düzeyi yakalaması beklentisi var.
Öte yandan aynı rapor Çinli turist sayısının, 2023 yılında, yaklaşık 4,55 milyar kadar olacağını tahmin ediyor. Bu sayı, bir yıl öncesine kıyasla yüzde 80 oranında bir artış ifade ettiği gibi, 2019 yılı düzeyinin de yaklaşık yüzde 76’sı kadarına geri dönüşe tekabül ediyor.