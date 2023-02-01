Çin, 2023’te 3 bin kilometrenin üzerinde yeni demiryolu hattı yapacak

Çin Demiryolu, 2023’te ekonomiyi canlandırmak ve topluma fayda sağlamak için demiryolu altyapısının inşasını hızlandırmak amacıyla farklı seviyelerdeki demiryolları arasındaki bağlantıları güçlendirecek ve demiryolları güzergâhındaki boşlukları dolduracak.

Şirket, ülkenin güneybatı bölgelerindeki Sichuan-Tibet Demiryolu da dâhil olmak üzere çok sayıda önemli projenin inşasının hızlandırılacağını da bildirdi. Açıklamaya göre, Çin Demiryolu, 2022 yılında 710 milyar 900 milyon yuan (yaklaşık 104 milyar 800 milyon dolar) sabit varlık yatırımını tamamlayarak öngörülen hedefine ulaştı ve ayrıca 2 bin 82 kilometrelik hızlı demiryolu dâhil 4 bin 100 kilometre yeni demiryolu inşa etti. 2022’nin sonuna kadar Çin’in işlevsel demiryollarının uzunluğu 42 bin kilometre hızlı demiryolu dâhil 155 bin kilometreyi aştı.