Çin' 2022 yılında 62 kez uzaya fırlatma görevi gerçekleştirdi

Öte yandan Çin, bu yıl uzaya 50’den fazla fırlatma görevini gerçekleştirmenin yanı sıra Ay keşif projesinin dördüncü aşaması ile gezegen keşif programını hızlandırmayı ve Chang’e-7 ile Tianwen-2 gibi yeni model uzay araçlarına ilişkin Ar-Ge çalışmalarını sürdürmeyi planlıyor.

Ay keşif projesinin dördüncü aşaması ile gezegen keşif programının kapsamlı şekilde hızlandırılacak. Ayrıca yine bu yıl Chang’e-7 ve Tianwen-2 gibi yeni model uzay araçlarına ilişkin Ar-Ge çalışmalarının yürütülecek, Uzun Yürüyüş-6C taşıyıcı roketinin ilk uçuşunun tamamlanacak. Ticari uzay faaliyetlerine de hız verecek olan Çin, uydu ihracatına da ağırlık verecek.