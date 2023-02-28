Çin' 2022 yılında 62 kez uzaya fırlatma görevi gerçekleştirdi
Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından, Çin Uluslararası Radyosu’nda bugün yayımlanan verilere göre, Çin 2022 yılında toplam 62 kez uzaya fırlatma görevi gerçekleştirdi. 2022 yılında Çin’in Wentian ve Mengtian laboratuvar modülleri başarıyla fırlatılırken Çin Uzay İstasyonu’nun inşası da tamamlandı.
Öte yandan Çin, bu yıl uzaya 50’den fazla fırlatma görevini gerçekleştirmenin yanı sıra Ay keşif projesinin dördüncü aşaması ile gezegen keşif programını hızlandırmayı ve Chang’e-7 ile Tianwen-2 gibi yeni model uzay araçlarına ilişkin Ar-Ge çalışmalarını sürdürmeyi planlıyor.
Ay keşif projesinin dördüncü aşaması ile gezegen keşif programının kapsamlı şekilde hızlandırılacak. Ayrıca yine bu yıl Chang’e-7 ve Tianwen-2 gibi yeni model uzay araçlarına ilişkin Ar-Ge çalışmalarının yürütülecek, Uzun Yürüyüş-6C taşıyıcı roketinin ilk uçuşunun tamamlanacak. Ticari uzay faaliyetlerine de hız verecek olan Çin, uydu ihracatına da ağırlık verecek.