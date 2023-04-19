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Dünya Çin 1,46 milyar doları onlara ayırdı
Dünya

Çin 1,46 milyar doları onlara ayırdı

Yeniakit Publisher
2023-04-19 00:49:00 -
Çin 1,46 milyar doları onlara ayırdı

Çin Maliye Bakanlığı, tahıl üreten tarımcılara, tahıl üretimini teşvik amacıyla tam zamanında sübvansiyon sağlanacağını bildirdi. Merkezi hükümet, tarım malzemesinin maliyetini ve tarım üretiminin durumunu göz önünde bulundurarak, tahıl üreticilerine gerekli zamanda sübvansiyon vermek için on milyar yuanlık (1,46 milyar dolarlık) bin fon tahsis etti.

Söz konusu sübvansiyonlar şu anda tahıl üreticisi olanlara verilecek. Bunlar arasında kiraladıkları araziler üzerinde veya kendi arazilerinde tahıl eken tarımcılar, miras yoluyla devralınan arazilerde tahıl ekip biçen büyük aile grupları, aile çiftlikleri, tarımcı kooperatifleri, tarım firmaları ve diğer tarım işletme birimleri ve ayrıca tahıl üretimine gerekli hizmetleri sağlayan kişi ve organizasyonlar var.

Bakanlığın açıklamasına göre, bu resmi kararın hedefi, ilkbahar tarım üretimini desteklemek ve tarımcıları tahıl üretimine daha çok yönlendirmek. Öte yandan bu sübvansiyonların tam zamanında ve defaten verileceği de belirtildi.

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