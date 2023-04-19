Çin 1,46 milyar doları onlara ayırdı

Söz konusu sübvansiyonlar şu anda tahıl üreticisi olanlara verilecek. Bunlar arasında kiraladıkları araziler üzerinde veya kendi arazilerinde tahıl eken tarımcılar, miras yoluyla devralınan arazilerde tahıl ekip biçen büyük aile grupları, aile çiftlikleri, tarımcı kooperatifleri, tarım firmaları ve diğer tarım işletme birimleri ve ayrıca tahıl üretimine gerekli hizmetleri sağlayan kişi ve organizasyonlar var.

Bakanlığın açıklamasına göre, bu resmi kararın hedefi, ilkbahar tarım üretimini desteklemek ve tarımcıları tahıl üretimine daha çok yönlendirmek. Öte yandan bu sübvansiyonların tam zamanında ve defaten verileceği de belirtildi.