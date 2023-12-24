Çin, 1010 ürünün 2024 gümrük vergisinde indirime gidecek

Resmi bildiride, toplam 1010 mala ilişkin olarak “en çok kayırılan ülkeye” uygulanan gümrük vergisi oranlarından geçici olarak daha da düşük oranlar uygulanacağı açıklandı. Örneğin, inovasyona ve ileri düzeyde üretimin gelişmesine ivme kazandırma amacıyla, lityum klorid ve yakıt hücreleri için gaz yayınım katmanı gibi gerekli kaynaklar, temel ekipman ve ana bileşenlere uygulanan ithal vergileri düşürülecek. Aynı zamanda halkın sağlık ihtiyaçlarını daha iyi karşılama hedefi göz önüne alınarak, bazı ilaçlara ve bunların ham maddelerine ilişkin gümrük vergileri sıfırlanacak.

Öte yandan mısır, kişniş ve dulavrat otu tohumlarının ithal vergileri düşürülecek. Ayrıca yeni malzeme endüstrisinin gelişmesini teşvik açısından yüksek saflıkta alüminyumun ihracat vergisi de düşürülecek. Çin, yerel endüstrilerin gelişmişlik ölçüsüne ve arz ve talepteki farklılaşmalara bağlı olarak, etilen ve propilen de dahil olmak üzere, gümrük vergilerini ayarlayıp artırabilecek. Ancak ayarlamalar, Çin’in Dünya Ticaret Örgütü nezdindeki taahhütlerinin kapsamı içinde kalacak.

Söz konusu bildiri, ayrıca 2024 yılı için belirlenen vergi oranlarının, 30 ülke ve bölge menşeli bazı mallara uygulanacağına işaret etti. Bu, serbest ticaret anlaşmaları ve Çin ile ilgili ülke ve bölge arasında imzalanmış öncelikli ticaret anlaşmaları uyarınca gerçekleşmiş 20 sözleşme kapsamında yapılacak.