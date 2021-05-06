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Ekonomi Çimsa’dan 174 milyon lira net kâr
Ekonomi

Çimsa’dan 174 milyon lira net kâr

Sabancı Holding iştiraki Çimsa, çimento sektörünün global oyuncusu olarak ülke ekonomisine katkı sunmaya devam ederken, yılın ilk çeyreğinde satış gelirlerini bir önceki yılın aynı dönemine göre 2 kat arttırdı.

Yeniakit Publisher
2021-05-06 21:10:00 -
Çimsa’dan 174 milyon lira net kâr

İştirak bu dönemde 639 milyon lira satış geliri ve 174 milyon lira net kâr elde etti. İlk çeyrekte başarılı bir grafik ortaya koyduklarını dile getiren Genel Müdür Umut Zenar, şunları söyledi: “2021 yılına başarılı bir giriş yaptık. İlk çeyrekte özellikle yurtiçinde gerçekleşen güçlü talep kârlılığa önemli katkı sağladı. Yurt içi pazardaki büyümenin yanı sıra ihracat piyasalarındaki etkinliğimizi de sürdürdük. 65’ten fazla ülkeye beyaz çimento ihraç ederek uluslararası üretici kimliğimizi her geçen gün daha da güçlendiriyoruz. Son yıllarda hayata geçirdiğimiz yatırımların sonucunda artan beyaz çimento kapasitesiyle yurt dışı pazarların yanı sıra iç piyasada da daha da etkin konuma geliyoruz. İlk çeyrekte aldığımız sonuçlar da bunun bir göstergesi. Önümüzdeki dönemde ürün ve hizmetlerimizle hem sektörün hem de ülke ekonomimizin gelişimine katkı sunmayı sürdüreceğiz.” Dijital çağa ayak uydururken teknolojiyi en verimli şekilde kullandıklarını ve sürdürülebilir bir geleceğe katkı sunmaya gayret ettiklerini belirten Zenar, şöyle konuştu: “Yatırımlarımızı gerçekleştirirken, ürün ile hizmet geliştirme uygulamalarını kurgularken, sosyal ve çevresel faktörleri göz önünde bulunduruyoruz. Bu kapsamda Çimsa olarak atık kullanımı konusunda ciddi bir hedef koyduk. Fabrikalarımızda farklı sektörlerden tedarik ettiğimiz atıkları dönüştürüyor ve enerji ihtiyacımızı karşılıyoruz. Yıllık atık kullanım oranlarımızı yaklaşık 2 katına çıkararak sürdürülebilirliğe sağladığımız katkıyı artırmayı hedefliyoruz.”

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