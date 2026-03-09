Çimko, 2030 vadeli tahvilini 389,9 kilyon dolara yükseltti!

Sanko Holding’in çimento ve hazır beton sektöründeki öncü şirketi Çimko, 44,9 milyon ABD doları tutarındaki ilave tahvil ihracını tamamlayarak 2030 vadeli tahvilinin toplam nominal tutarını 389,9 milyon ABD dolarına çıkardı.

Uluslararası sermaye piyasalarındaki varlığını güçlendiren Çimko, söz konusu ek ihracı Almanya merkezli kalkınma finansmanı kuruluşu DEG ve Fransız kalkınma finansmanı kuruluşu Proparco aracılığıyla gerçekleştirdi. Tahviller, %108,159 yeniden satış fiyatı ve %8,238 yeniden satış getirisi ile fiyatlandı.

Kalkınma finansmanı kuruluşlarının yatırım kararı, Çimko’nun güçlü kurumsal yönetim standartları, finansal disiplini ve uzun vadeli büyüme stratejisine duyulan güveni yansıtıyor. İlave tahvil ihracından sağlanan kaynak, şirketin yatırım programına destek sağlamak ve enerji verimliliğini artırarak karbon emisyonlarını azaltacak projelerde kullanılacak; bu kapsamda ön kalsinasyon yatırımları ve karbon azaltım stratejileri ön plana çıkıyor.

Yeni ihraç, 21 Mayıs 2025’te gerçekleştirilen 300 milyon ABD doları tutarındaki 2030 vadeli tahvil ve 2 Şubat 2026’daki 45 milyon ABD doları tutarındaki tahvil ile birleştirilecek. Böylece 2030 vadeli tahvilin toplam büyüklüğü yaklaşık 389,9 milyon ABD doları olarak kayda geçecek. Yeni tahviller mevcut tahvillerle aynı şart ve koşullara sahip olacak.

İşlemin 9 Mart 2026 tarihinde tamamlanması planlanıyor. Bu adım, Çimko’nun uluslararası yatırımcı tabanını çeşitlendirme ve uzun vadeli finansman yapısını güçlendirme stratejisinde önemli bir kilometre taşı olarak görülüyor.

Daha önce 300 milyon ABD doları tutarındaki beş yıl vadeli uluslararası tahvil ihracıyla “Global Banking & Markets Awards: CEE, Central Asia & Türkiye 2025” kapsamında “Yılın En Başarılı Yüksek Getirili Tahvil İhracı” ödülünü kazanan Çimko, finansman alanındaki başarısını pekiştirmiş oldu.