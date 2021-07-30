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Gündem Cimilli İbo’nun sağlık durumu nedir?
Gündem

Cimilli İbo’nun sağlık durumu nedir?

Geçtiğimiz sene koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırılan ve durumunun kötüleşmesinin ardından yoğun bakıma alınan Karadeniz müziğinin sevilen ismi Cimilli İbo’nun iyileşme göstermesi sonrasında tedavisine evde devam edilmişti. Ancak yeniden rahatsızlanan sanatçı tekrar hastaneye kaldırıldı. Cimilli İbo’nun sağlık durumu sevenleri tarafından merak ediliyor. Peki, Cimilli İbo’nun sağlık durumu nedir?

Yeniakit Publisher
2021-07-30 18:58:00 -
Cimilli İbo’nun sağlık durumu nedir?

2020 yılında geçirdiği koronavirüs hastalığı sebebiyle yoğun bakıma tekrar alınan Cimilli İbo’nun hakkında öldü iddiaları çıkması üzerine ailesi tarafından açıklama yapıldı. İşte merak edilen haberin devamı…

Cimilli İbo’nun sağlık durumu nedir?

Cimilli İbo'nun ailesi, Instagram hesabı üzerinden, ölüm iddialarını yalanladı.Yoğun bakımda tedavisi devam eden müzisyen için dostları yardım çağırısında bulundu. İstanbul Başkent Üniversite Hastanesi’nde bulunan Cimilli İbo için 0+RH VE 0-RH trombosit kana ihtiyaç olduğu öğrenildi.

 

Karadeniz sanatçısı Cimilli İbo’nun, yakalandığı koronavirüs sebebiyle o dönem organlarında hasar oluşmuş, özellikle böbreklerinin çok zarar gördüğü bildirilmişti. Böbreklerinde görülen zarar ileri seviyeye atladı ve ünlü sanatçıya böbrek naklinin yapıldığı belirtildi. Durumu kritik olduğu öğrenilen sanatçının yoğun bakım tedavisi devam ediyor.

 

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