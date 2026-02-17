  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
"Yenidoğan çetesi" soruşturmasını yürüten savcıyı tehdit etmişlerdi! Cezaları belli oldu 'Emekliyim' diyen İsrailli'yi rezil rüsva etti! Savaş suçlarından mı? Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında yeni gelişme! Şarkıcı Edis Görgülü hakkında yakalama kararı Abdulkadir Selvi’den İmamoğlu’na: Hırsızdan cumhurbaşkanı olmaz Türkiye için beka sorunu! Sultangazi'de dehşet anları İranlı yetkili açık açık söyledi! Hürmüz boğazında yeni tehlike CHP’den kaçan kaçana! O isim de istifa etti! Yapay zekâ endeksinde tırmanış sürüyor! Türkiye 10 basamak birden fırladı Davutoğlu: Geçim sıkıntısı çekiyorum! Eşim de çalışıyor geçinmekte zorlanıyoruz Başkan İbrahim Kalın tek tek açıkladı! MİT’ten Suriye’de müthiş hamleler
Gündem Mansur Yavaş'a Süleyman Soylu şoku!
Gündem

Mansur Yavaş'a Süleyman Soylu şoku!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Mansur Yavaş'a Süleyman Soylu şoku!

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş arasındaki tazminat davasında karar bozuldu.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi, Mansur Yavaş ile Süleyman Soylu arasında görülen manevi tazminat davasında yerel mahkemenin Yavaş lehine verdiği 20 bin TL’lik tazminat kararını kaldırarak, davanın reddine hükmetti.

Mahkeme Süleyman Soylu’nun Mansur Yavaş’a yönelik sözlerinin hukuka uygun olduğuna karar verirken, daha önce ödenen tutarın da iadesinin yolu açılmış oldu.

 

49 bin TL ödenmişti, karar bozuldu

Dava, 30 Nisan 2023 gecesi özel bir televizyon kanalında yayınlanan bir programda Süleyman Soylu’nun Mansur Yavaş’a yönelik yaptığı siyasi eleştiriler üzerine açılmıştı.

Yavaş, bu açıklamaların kişilik haklarını hedef aldığını ileri sürerek, manevi tazminat davası açmıştı. İlk derece mahkemesi, Soylu’nun 20 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetmiş, karar icraya konularak, faiz ve yargılama giderleriyle birlikte yaklaşık 49 bin tahsil edilmişti. Soylu’nun istinaf başvurusu üzerine dosyayı inceleyen Bölge Adliye Mahkemesi, bu kararı hukuka aykırı bularak, tamamen kaldırdı.

 

 

İstinaf kararında, tarafların siyasetçi olduğu vurgulandı. Mahkeme, sert siyasi eleştirilerin demokratik toplumlarda ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu belirterek, Soylu’nun sözlerinin hakaret değil, siyasi polemik ve eleştiri niteliğinde olduğu sonucuna vardı. Bu nedenle manevi tazminat şartlarının oluşmadığı ifade edildi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin 3 Şubat 2026 tarihli kararıyla yerel mahkeme hükmü kaldırıldı ve davanın reddine karar verildi. Bu kararla birlikte Mansur Yavaş’ın açtığı dava sonuçlanmış olurken, Süleyman Soylu hukuken haklı bulundu.

Biz değil Özgür Özel ve Mansur Yavaş söylüyor! Deprem turistlerinin ağzından itiraflar
Biz değil Özgür Özel ve Mansur Yavaş söylüyor! Deprem turistlerinin ağzından itiraflar

Gündem

Biz değil Özgür Özel ve Mansur Yavaş söylüyor! Deprem turistlerinin ağzından itiraflar

CHP’li Karabat’ın iddiası elinde patladı! Soylu belgeleri yayınladı
CHP’li Karabat’ın iddiası elinde patladı! Soylu belgeleri yayınladı

Gündem

CHP’li Karabat’ın iddiası elinde patladı! Soylu belgeleri yayınladı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23