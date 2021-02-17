CİMER nedir? CİMER neden kullanılır? Cimer'e şikayet nasıl yapılır?

CİMER, Cumhurbaşkanlık İletişim Merkezinin kısaltılmış hali olup vatandaşların herhangi bir konu hakkında ihbar, talep veya şikayetlerini iletebileceği devlet tarafından kurulan bir internet hizmeti servisidir. İşte “ CİMER hangi alanlarda kullanılır ve CİMER’e başvuru nasıl yapılır?” sorularının cevabı…

CİMER nedir ve hangi alanlarda kullanılıyor?

24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra Türkiye Cumhuriyetinde rejim değişmiştir. Başbakanlık iletişim merkezi anlamına gelen BİMER ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi olarak CİMER adını almıştır. BİMER’ e yaptığınız başvurular ve şikayetler CİMER’e aktarılmıştır.

CİMER’e nasıl başvuru nasıl yapılır? CİMER'e şikayet nasıl yapılır?

CİMER’e iki farklı şekilde başvuru yapılabilir.

1)Cumhurbaşkanlığı sitesinde bulunan CİMER’E girerek ya da https://www.cimer.gov.tr siteye girip e posta adresini yazmanız ve dilek, görüşlerinizi yazmanız yeterlidir. Sonrasında CİMER sizden aldığı talebi ilgili makama iletip probleminizi çözmeye çalışacaktır.

2)CİMER’e E-devlet üzerinde bulunan ‘CUMHURBAŞKANINA YAZIN’ uygulamasıyla başvuru yapabilirsiniz. Yazdığınız metin CİMER’e gönderilecektir. Direkt olarak Cumhurbaşkanına gitmeyecektir. Bunu belirtmekte fayda var. İlk önce yetkili merciler tarafından kontrol edilip daha sonra gerekli görülürse Cumhurbaşkanına iletilecektir.