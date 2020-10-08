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Ekonomi Çimento sektörünün ihracatı arttı
Ekonomi

Çimento sektörünün ihracatı arttı

Sektör, ocak-eylül döneminde yaklaşık 24 milyon ton karşılığı 845 milyon dolarlık ihracat yaptı

Yeniakit Publisher
2020-10-08 11:33:47 -
Çimento sektörünün ihracatı arttı

ANKARA (AA) - Türk çimento sektörünün, bu yılın ocak-eylül dönemindeki ihracatı miktar bazında yüzde 38,3 artışla 24 milyon tonu aştı, dış satım geliri de yüzde 25 artışla 845 milyon dolara yükseldi.

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB), sektörün 9 aylık ihracat verileriyle ocak-temmuz dönemi üretim ve satış verilerini açıkladı.

Buna göre, ocak-temmuz döneminde TÇMB üyesi fabrikaların üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,8 artarak 36,9 milyon tona çıktı. İç satış miktarı da aynı dönemde yüzde 9,8'lik artışla 27,8 milyon tona ulaştı.

Yılın 9 aylık döneminde ise sektörün toplam ihracatı miktar bakımından yüzde 38,3 artarak 24 milyon tonu geçti. Aynı dönemde dış satımdan elde edilen tutar ise yüzde 25 artışla 845 milyon dolar oldu.

Bu dönemde çimento ihracatı yüzde 50,1 artışla 12,8 milyon tona, klinker ihracatı yüzde 27,2 artışla 11,5 milyon tona çıktı.

Çimento ve klinker ihracatının en çok arttığı ülke Libya oldu. Bu ülkeyi Ukrayna ve Haiti izledi.

İhracat ve iç pazar satış rakamlarını değerlendiren TÇMB Başkanı Tamer Saka, bu yılın ilk yarısında pandemi şartları nedeniyle yaşanan daralmaya karşın normale dönüş ve inşaat sektöründeki canlanmayla gelen artışın umut verici olduğunu ifade etti.


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