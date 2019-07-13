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Cimbom eski Beşiktaşlıya talip oldu!

Yeni sezon için transfer çalışmalarını tam hız devam ettiren Galatasaray gözünü, Beşiktaş’ta bir dönem forma giyen Manuel Fernandes’e çevirdi.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 13:00
Cimbom eski Beşiktaşlıya talip oldu!

Yeni sezona İstanbul’da hazırlanan Galatasaray’da bir yandan da transfer harekatı devam ediyor.

Geçen sezon kiralık olarak takıma dahil olan Badou N’Diaye’yi yeni sezonda düşünmeyen, Fernando’yu da Sevilla’ya gönderen sarı-kırmızılılarda orta saha takviyesi için girişimler sürüyor. Sarı-kırmızılı ekipte gündeme gelen son isim ise bir dönem Beşiktaş forması giyen Manuel Fernandes oldu.

Transfer döneminde şu ana kadar ağırlığı bonservisi olmayan oyunculara veren sarı-kırmızılılar geçtiğimiz sezon sonunda Lokomotiv Moskova ile sözleşmesi sona eren Portekizli orta saha ile görüşmelere devam ediyor. İki tarafın sözleşme şartlarında belli bir mesafe kaydettiği öğrenildi. Kalan detaylarda da anlaşılması halinde ilerleyen günlerde transferin resmiyete dökülmesi bekleniyor. 2010-14 yılları arasında 3.5 sezon Beşiktaş forması giyen Fernandes, gösterdiği performansla beğeni toplasa da özel hayatıyla eleştirilere maruz kalmıştı. 33 yaşındaki Portekizli daha sonra 5 sezon taşıdığı Lokomotiv Moskova formasıyla 2 Rusya Kupası, 1 de lig şampiyonluğu kazanma başarısı göstermişti.

Göztepe’ye pahalı geldi

Öte yandan, Manuel Fernandes için girişimde bulunan tek Türk takımı Galatasaray değil. Gelecek sezon için iddialı bir takım kurmak isteyen Göztepe, tecrübeli oyuncunun menajerleriyle masaya oturdu. Fernandes’i kadrosunda görmek isteyen Başkan Mehmet Sepil, yapılan görüşmelerde oyuncunun istediği yüksek yıllık ücret sonrasında masadan kalktı.

Mehmet Topal da alternatif

Galatasaray’da orta saha için öne çıkan diğer bir isim de Mehmet Topal. Tecrübeli orta saha her ne kadar futbolhayatını yurt dışında devam ettirmek istese de eski takımı da Mehmet Topal’ı kadrosunda görmek istiyor. 33 yaşındaki futbolcu, daha önce 4 sezon terlettiği sarı-kırmızılı forma altında 124 maça çıkmış ve 4 gol kaydetmişti. Tecrübeli futbolcu Galatasaray’da gösterdiği performansla daha sonra LaLiga ekiplerinden Valencia’ya transfer olmuştu.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 13:00
  1. İstanbul
  2. Galatasaray
  3. Badou N’Diaye
  4. Lokomotiv Moskova
  5. Fernando
  6. Sevilla
  7. Manuel Fernandes
  8. Mehmet Topal

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