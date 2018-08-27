Çim lekesinden bu yöntemlerle kurtulun

PAMUKLU VE BEYAZ KUMAŞTAN ÇİMEN LEKESİ NASIL ÇIKARILIR?

Yıkama suyu çok sıcak olmalı. Sıcak su ile normal deterjan ve çamaşır suyu ilave edilerek yıkanmalıdır. Durulama işlemine geçince her litreye bir kaşık sirke ekleyiniz. Bu şekilde pamuklu ve beyaz kumaştan yapılmış pantolon veya eteklerinizi temizlemiş olacaksınız.

YÜNLÜ KUMAŞTAN ÇİMEN LEKESİ NASIL ÇIKARILIR?

Yünlü kumaştaki leke için yaklaşık 20 litre suya bir çorba kasığı oksijenli su veya beyaz sirke katarak yıkanmalıdır.

RENKLİ KUMAŞTAN ÇİMEN LEKESİ NASIL ÇIKARILIR?

Öncelikle lekeli renkli kumaşınızı sıcak sabunlu suyla yıkayınız. 12 litre durulama suyuna 5 çorba kaşığı oksijenli su ilave ediniz.

RENKLİ KUMAŞTAN OT LEKESİ NASIL ÇIKARILIR?

Lekeli kısma eter ya da okaliptüs yağı ile silerek lekeyi çıkartabilirsiniz. Bu işlemden sonra kuması normal yıkayın. Kumaşınız kuruduktan sonra iki tarafına kalın kumaş koyun ve ütüleyin.