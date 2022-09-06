Cim-Bom’da Kerem Aktürkoğlu krizi!

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, evinde Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti. Sarı kırmızılılarda, galibiyetin haricinde en çok konuşulan konuların başında Kerem Aktürkoğlu geliyor. Cimbom'un genç yıldızının geçen seneyi aratan performansı gündem oldu.

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, evinde Gaziantep FK'yı konuk etti. NEF Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı. 10 kişi kalan Galatasaray taraftarı önünde sahadan galibiyetle ayrılmasını bildi.

Sarı-kırmızılı takım kazansa da Kerem Aktürkoğlu'nun performans düşüklüğü can sıkıyor. Galatasaray'da geçen sezonunun en iyilerinden olan ve 'Harry Potter' lakabını alan yıldız futbolcu Kerem Aktürkoğlu, bu sezon ortaya koyduğu kötü performansla büyük hayal kırıklığı yaşatıyor. Sarı-kırmızılıların bu sezon da çok iyi bir performans beklediği milli yıldız Gaziantep FK maçında sahanın en kötüsüydü.

YERLİ VURGUSU

Sarı-kırmızılıların genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nun Süper Lig'de ilk 5 haftada ortaya koyduğu futboldan sonra, "Sadece yerli olduğu için oynuyor!" yorumlarının hedefi oldu. Takvim'in haberine göre; Gaziantep FK maçının ilk yarısında 18 top kaybı yapan Kerem Aktürkoğlu'nun performansı sosyal medyadaki Galatasaray taraftarını da çıldırttı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, "Kerem Aktürkoğlu'na ne olmuş böyle!

GOL VEYA ASİSTİ YOK

6.3 reyting maçın en kötüsü olan Kerem Aktürkoğlu, 5 Süper Lig maçında gol ve asist üretemedi. Toplamda 380 dakika sahada kalan 23 yaşındaki futbolcunun ismi sezon başında Avrupa'nın dev kulüpleriyle anılıyordu.