Cim-Bom'a dişli bir rakip çıktı!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin Türk asıllı Alman futbolcusu İlkay Gündoğan şimdilerde Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Almanya Milli Takımı için ter döküyor.

İlkay, dev turnuvada mücadele ederken İspanyol basınından flaş bir transfer iddiası gündeme geldi.

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'nın oyuncuyu yakından takip edildiği belirtildi.

Katalan temsilcisinin, 32 yaşındaki futbolcu için ara transfer döneminde bir hamle yapabileceği ifade edildi. Barcelona'nın teknik direktörü Xavi Herhandez'in, İlkay transferi konusunda istekli olduğu aktarıldı.

2016'dan bu yana Manchester City forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu, geçen süreçte ligde 4 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Manchester City'den Fernandinho'nun takımdan ayrılmasının ardından bu sezon kaptanlık bandını da takmaya başlayan İlkay Gündoğan, bu sezon ise forma giydiği 20 maçta iki gol, iki asistlik bir performans sergiledi.

Galatasaray'la da ismi anılıyor

Öte yandan İspanyol basını ayrıca İlkay ile adı geçen kulüplerden birinin de Galatasaray olduğunu öne sürdü.