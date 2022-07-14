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Spor Cim-Bom yeni Marcao'sunu buldu bile...
Spor

Cim-Bom yeni Marcao'sunu buldu bile...

Yeni sezon çalışmaları kapsamında 30 Temmuz'da karşı karşıya gelecek Galatasaray ve Fiorentina'nın Matija Nastasic'in Sarı-Kırmızılılara transferi konusunda görüşmeler gerçekleştiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-07-14 16:34:00 -
Cim-Bom yeni Marcao'sunu buldu bile...

Yeni sezon çalışmaları kapsamında 30 Temmuz'da karşı karşıya gelecek Galatasaray ve Fiorentina'nın Matija Nastasic'in Sarı-Kırmızılılara transferi konusunda görüşmeler gerçekleştiği belirtildi.

Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-Kırmızılılarda Marcao'nun Sevilla'ya gitmesi sonrası savunma hattı için Matija Nastasic ismi gündeme geldi.

Galatasaray ile Fiorentina, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 30 Temmuz'da karşı karşıya gelecek. İtalyan basınından Football News 24'un haberine göre hazırlık maçının yanı sıra iki takımın yöneticileri arasında bir transfer görüşmesi de gerçekleşti.

Fanatik'e göre; geçtiğimiz yaz Schalke'den transfer edilen Nastasic, Fiorentina'da yeni teknik direktör Vincenzo Italiano tarafından kadroda düşünülmüyor. Bu nedenle takımdan ayrılması gündemdeyken Galatasaray'ın kendisiyle ilgilenebileceği aktarılıyor. Bu yönde önerinin de Fiorentina tarafından geldiği iddia edilmekte.

Hazırlık maçı görüşmelerinin ve yapılacak hazırlık maçının bu transfer adına ortam hazırlayabileceği ifade edilmekte.

İlk olarak 2011'de Partizan'dan Fiorentina'ya transfer olan Nastasic, sonrasında 2012'de 15.2 milyon Euro bonservis bedeli ile Manchester City'ye gitmişti. Daha sonra Schalke forması da giyen Sırp oyuncu, geçtiğimiz yaz döndüğü Fiorentina'dan şimdi ayrılmaya hazırlanıyor.

 


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