Cim-Bom ve Beşiktaş'a soğuk duş!

Galatasaray ve Beşiktaş, Okay Yokuşlu için kıyasıya bir transfer yarışının içine girdi ancak milli futbolcu İngiliz ekibiyle masaya oturdu.

Transfer sezonunun açılmasıyla birlikte gelecek sezon hangi takımda yer alacağı merak konusu olan isimlerden biri de Okay Yokuşlu oldu.

Galatasaray ve Beşiktaş teklif sundu

Celta Vigo ile yollarını ayıran Okay Yokuşlu hem Galatasaray hem de Beşiktaş'tan teklif aldı. Bonservisi elinde bulunan oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, Okay'a yıllık 1,5 milyon Euro önerdi. Beşiktaş ise imza parası ve yıllık 1.2 milyon Euro net maaş teklifinde bulundu.

İki takımdan da süre isteyen Okay Yokuşlu'nun yurt dışında bazı kulüplerle görüşme halinde olduğu belirtilirken milli futbolcunun İngiltere'de futbol oynama isteğinin ağır bastığı öğrenildi.

Nottingham Forest'a imza atmak istiyor

Premier Lig'e bu sezon yükselen Nottingham Forest'la masaya oturan Okay Yokuşlu'nun İngiliz ekibiyle anlaşma sağlayamaması halinde yeniden Galatasaray ve Beşiktaş'la görüşmelere başlaması bekleniyor. Ancak 28 yaşındaki oyuncunun İngiltere'de forma giymek için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduğu ifade edildi.



