  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Cim-Bom dünya yıldızının peşinde!
Spor

Cim-Bom dünya yıldızının peşinde!

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılı ekip hücum hattını geliştirmeyi planlarken gündeme flaş bir isim geldi. Cimbom'un Chelsea'nin forveti Timo Werner için harekete geçtiği iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2022-07-10 14:40:00 -
Cim-Bom dünya yıldızının peşinde!

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılı ekip hücum hattını geliştirmeyi planlarken gündeme flaş bir isim geldi. Cimbom'un Chelsea'nin forveti Timo Werner için harekete geçtiği iddia edildi. 

Galatasaray'da hücum hattı için aday sayısı günden güne artıyor. Sergio Oliveira transferini bitiren sarı-kırmızılılarda başkan vekili Erden Timur'un taraftarları heyecanlandıracak girişimlerde bulunmak için harekete geçtiği öğrenildi.

Timur, Chelsea Teknik Direktörü Thomas Tuchel tarafından kadroda düşünülmeyen bir yıldızı gündemine aldı. Yeni Asır'ın haberine göre Galatasaraylı yönetici, Timo Werner'in durumunu sorguladı. 

Galatasaray'ın, Benfica forması giyen Haris Seferovic'i gündemine aldığı biliniyor.

Bununla beraber Zenit'in 33 yaşındaki Rus golcüsü Artem Dzyuba'ya da çok yakın iddialar arasında. Aslan'ın yeni golcüsünü bu hafta duyurması bekleniyor.

TIMO WERNER KİMDİR?

Alman golcü, 6 Mart 1996'da dünyaya geldi. 1.80 boyundaki yıldız isim, santrfor bölgesinde forma giyiyor. Öte yandan tercih edilmesi halinde, kanatlarda da görev alabiliyor. Werner'in sözleşmesi Haziran 2025'e kadar devam ediyor. Kariyerine Steinhald altyapısında başlayan Werner, daha sonra Stuttgart altyapısında transfer oldu.

 


relation id:1672765 slug:'kavurma-tarifi-bayramda-yapilacak-en-lezzetli-ve-yumusak-lokum-gibi-agizda-dagilan-kavurma-yapimi'}

Güneşin yüzünüzü ve cildinizi kurutmasına karşı önlem alın! Koruyucu ve doğal ev yapımı güneş kremi
Güneşin yüzünüzü ve cildinizi kurutmasına karşı önlem alın! Koruyucu ve doğal ev yapımı güneş kremi

Kadın - Aile

Güneşin yüzünüzü ve cildinizi kurutmasına karşı önlem alın! Koruyucu ve doğal ev yapımı güneş kremi

Batshuayi, Beşiktaş'ı gerçekten çıldırttı!
Batshuayi, Beşiktaş'ı gerçekten çıldırttı!

Spor

Batshuayi, Beşiktaş'ı gerçekten çıldırttı!

Biri şu edepsiz Gülşen'i durdursun artık!
Biri şu edepsiz Gülşen'i durdursun artık!

Medya

Biri şu edepsiz Gülşen'i durdursun artık!

Şarkıcı Kurtuluş Kuş hakkında şok iddia!
Şarkıcı Kurtuluş Kuş hakkında şok iddia!

Medya

Şarkıcı Kurtuluş Kuş hakkında şok iddia!

Yok artık İstanbulspor, bu da neyin nesi!
Yok artık İstanbulspor, bu da neyin nesi!

Spor

Yok artık İstanbulspor, bu da neyin nesi!

Sağlık Bakanlığı’ndan kurban uyarıları: Kendi yağında kavrulsun
Sağlık Bakanlığı’ndan kurban uyarıları: Kendi yağında kavrulsun

Kadın - Aile

Sağlık Bakanlığı’ndan kurban uyarıları: Kendi yağında kavrulsun

Safra kesesi kanseri nedir, neden olur? Safra kesesi kanseri belirtileri ve tedavisi
Safra kesesi kanseri nedir, neden olur? Safra kesesi kanseri belirtileri ve tedavisi

Sağlık

Safra kesesi kanseri nedir, neden olur? Safra kesesi kanseri belirtileri ve tedavisi

Kemik suyu tarifi nasıl yapılır? Her evde bulunması gereken en doğal ilaç kemik suyu faydaları
Kemik suyu tarifi nasıl yapılır? Her evde bulunması gereken en doğal ilaç kemik suyu faydaları

Kadın - Aile

Kemik suyu tarifi nasıl yapılır? Her evde bulunması gereken en doğal ilaç kemik suyu faydaları

Makine parlatıcısından inanılmaz temizlik sırları! Temizlik için hangi alanlarda kullanılıyor?
Makine parlatıcısından inanılmaz temizlik sırları! Temizlik için hangi alanlarda kullanılıyor?

Kadın - Aile

Makine parlatıcısından inanılmaz temizlik sırları! Temizlik için hangi alanlarda kullanılıyor?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23