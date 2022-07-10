Cim-Bom dünya yıldızının peşinde!

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılı ekip hücum hattını geliştirmeyi planlarken gündeme flaş bir isim geldi. Cimbom'un Chelsea'nin forveti Timo Werner için harekete geçtiği iddia edildi.

Galatasaray'da hücum hattı için aday sayısı günden güne artıyor. Sergio Oliveira transferini bitiren sarı-kırmızılılarda başkan vekili Erden Timur'un taraftarları heyecanlandıracak girişimlerde bulunmak için harekete geçtiği öğrenildi.

Timur, Chelsea Teknik Direktörü Thomas Tuchel tarafından kadroda düşünülmeyen bir yıldızı gündemine aldı. Yeni Asır'ın haberine göre Galatasaraylı yönetici, Timo Werner'in durumunu sorguladı.

Galatasaray'ın, Benfica forması giyen Haris Seferovic'i gündemine aldığı biliniyor.

Bununla beraber Zenit'in 33 yaşındaki Rus golcüsü Artem Dzyuba'ya da çok yakın iddialar arasında. Aslan'ın yeni golcüsünü bu hafta duyurması bekleniyor.

TIMO WERNER KİMDİR?

Alman golcü, 6 Mart 1996'da dünyaya geldi. 1.80 boyundaki yıldız isim, santrfor bölgesinde forma giyiyor. Öte yandan tercih edilmesi halinde, kanatlarda da görev alabiliyor. Werner'in sözleşmesi Haziran 2025'e kadar devam ediyor. Kariyerine Steinhald altyapısında başlayan Werner, daha sonra Stuttgart altyapısında transfer oldu.



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