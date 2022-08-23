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Spor Cim-Bom aradığı forveti buldu!
Spor

Cim-Bom aradığı forveti buldu!

Galatasaray'ın Rennes'de kadro dışı kalan forvet oyuncusu Serhou Guirassy için Fransız kulübü ile görüştüğü iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2022-08-23 11:14:00 -
Cim-Bom aradığı forveti buldu!

Galatasaray'ın Rennes'de kadro dışı kalan forvet oyuncusu Serhou Guirassy için Fransız kulübü ile görüştüğü iddia edildi.

Ümraniyespor galibiyetiyle büyük moral bulan Galatasaray yeniden transfere yoğunlaştı. Seferovic'in beklentilerin altında kalması nedeniyle özellikle forvete takviye yapılması bekleniyor. Bu nedenle uzun süredir Mauro Icardi ve Andrea Belotti'yle ilgilenen ancak bir türlü sonuç alamayan Galatasaray'dan sürpriz bir transfer hamlesi daha geldi.

Sarı-kırmızılı yönetim, Everton Teknik Direktörü Frank Lampard'ın da istediği Serhou Guirassy için Rennes'le temas kurdu. Fotomaç'tan Savaş Çorlu'nun haberine göre Galatasaray, kadro dışı bırakılan Gine asıllı forvet oyuncusunun durumuyla bilgi aldı.

TİMUR BABASIYLA GÖRÜŞTÜ

2025 yılı sonuna kadar sözleşmesi olan Guirassy için sarı- kırmızılılar satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunmaya hazır olduklarını iletti. Rennes yönetimi daha önce Fransız genç milli takımlarında da oynayan ancak Gine Milli Takımı'nı tercih eden Guirassy için Galatasaray'a görüşme yetkisi verdi.

Başkanvekili Erden Timur, Guirassy'nin menajerliğini yapan babasıyla temas kurdu ve şartlarını sordu. Oyuncunun babası önceliklerinin Premier Lig olduğunu söylese de Galatasaray'a kapıyı kapatmadı.

Serhou Guirassy geçen sezon Rennes forması altında 48 maça çıktı, 12 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Galatasaray cazip bir ücret teklif ederek 26 yaşındaki yıldızı kadroya katmanın planlarını yapıyor.

 

 

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