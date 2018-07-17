Cilt yaşlanmasına karşı besinler nelerdir?

CİLT YAŞLANMASINA KARŞI BESİNLER

SEBZE VE MEYVELERİN ÖNEMİ:

Yüksek miktarda antioksidan içeren taze sebze ve meyveler serbest radikalleri dengeleyerek cilt kusurlarının oluşumunu engeller. Sigara ve alkol kullanımı, şeker oranı yüksek gıda tüketmek, hava kirliliği bu serbest radikalleri arttırırken, taze sebze ve meyve tüketmek vücudunuz ve dolayısıyla cildinizi korumanız için yardımcı olacaktır. Sebze ve meyveler için kural: günde 5 farklı sebze ya da meyve yemek!

C VİTAMİNİ

Vücutta bağışıklık sistemini güçlendirmek için en önemli kaynak C vitaminidir. Turunçgiller, brokoli, kivi, çilek önemli C vitamini kaynaklarıdır. Cilt kızarıklıklarını tedavi edici özelliği bulunmaktadır.

SELENYUM

Cilt kanserine karşı çok güçlü koruma sağlayan selenyum içeriği olan besinler düzenli olarak tüketilmelidir. Özellikle domates, selenyum için iyi bir kaynaktır. Ayrıca, balık, yumurta, brokoli selenyum içeriği zengin olan besinlerdendir.

E VİTAMİNİ

Avokado, fındık, badem ile cildinize E vitamini desteğini sağlayabilirsiniz. E vitamini, ciltte yaşlanmayı önleyerek hücre yenilenmesine yardımcı olur.

YAĞLAR

Balık, avokado, kuruyemişlerde bulunan yağlar cilt sağlığı için oldukça önemlidir. Doğal nemlendirici olarak ciltte etki göstermektedir. Doğal yağ asitleri üreterek serbest radikallerin cilde zarar vermesini önlerler.

Hazır gıdalar, sağlıksız atıştırmalıklar yerine sebze ve meyve ağırlıklı beslenme düzeni vücudun direncini arttırarak aynı zamanda ciltte yaşlanmayı önleyecektir. Bol su içmeyi unutmadan, gerekli vitaminleri taze besinlerle alarak cildinizi koruyun.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.