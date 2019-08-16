Cilt topakları nedir ve nasıl oluşur?
Cilt topakları nedir? Nasıl geçer? Cilt topağı nasıl oluşur? Yağ bezesi nedir? Yağ bezesi ve cilt topağı aynı şey midir? Cilt topağı tehlikeli midir? Cilt topağı nasıl tedavi edilir.16 Ağustos 2019 Cuma 09:51
Lenf düğümü şişmesinden kaynaklanan rahatsızlık veya ağrı, genişlemiş tükürük bezleri veya viral bir hastalığın neden olduğu deri döküntüsü tedavi edilebilir. Buz paketlerini, kabartma tozu banyolarını ve ateş düşürücü ilaçları denemelisiniz. Yaralanma nedeniyle oluşan cilt topakları genellikle şişlik azaldıkça kendiliğinden geçer. Bir buz torbası uygulamak ve alanı yükseltmek, iltihaplanmayı azaltabilir ve ağrıyı hafifletebilir.
Çoğu cilt topağı ciddi değildir. Topağın rengi ve şekli, sorunu teşhis etmenin önemli bir parçası olabilir. Renk değiştiren, boyut olarak bir kalem silgisinin boyutundan daha büyük olan veya düzensiz bir kenarlığı şişik ciddi bir sorundur. Bu özellikler olası cilt kanseri belirtileri olabilir.
Cilt topakları neden oluşur?
Cilt topaklarının birçok sebebi olabilir. Karşılaştığınızda en kısa süre içerisinde bir uzmana başvurmalısınız.
- Travma
- Akne
- Ben
- Siğil
- Apse ve kaynar gibi enfeksiyonlu cep
- Kanserli büyüme
- Kistler
- Nasır
- Kurdeşen ve alerjik reaksiyonlar
- Şişmiş lenf düğümleri
- Su çiçeği gibi çocukluk hastalıkları
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