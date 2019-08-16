Cilt topakları nedir ve nasıl oluşur?

Lenf düğümü şişmesinden kaynaklanan rahatsızlık veya ağrı, genişlemiş tükürük bezleri veya viral bir hastalığın neden olduğu deri döküntüsü tedavi edilebilir. Buz paketlerini, kabartma tozu banyolarını ve ateş düşürücü ilaçları denemelisiniz. Yaralanma nedeniyle oluşan cilt topakları genellikle şişlik azaldıkça kendiliğinden geçer. Bir buz torbası uygulamak ve alanı yükseltmek, iltihaplanmayı azaltabilir ve ağrıyı hafifletebilir.

Çoğu cilt topağı ciddi değildir. Topağın rengi ve şekli, sorunu teşhis etmenin önemli bir parçası olabilir. Renk değiştiren, boyut olarak bir kalem silgisinin boyutundan daha büyük olan veya düzensiz bir kenarlığı şişik ciddi bir sorundur. Bu özellikler olası cilt kanseri belirtileri olabilir.

Cilt topakları neden oluşur?

Cilt topaklarının birçok sebebi olabilir. Karşılaştığınızda en kısa süre içerisinde bir uzmana başvurmalısınız.