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Cilt maskesi uygularken yaptığımız hatalar

Cildinizin daha sağlıklı ve parlak görünmesi için yaptığınız cilt bakım maskeleri yanlış uygulama sonucunda cilt lekelerinin oluşmasına sebep olabilir.

04 Mayıs 2018 Cuma 19:31
Cilt maskesi uygularken yaptığımız hatalar

1- ÇEŞİT ÇEŞİT MASKELER UYGULAMAYIN

Günlük hayatınızda kendinize mutlaka bir cilt bakım rutini oluşturmalısınız. Farklı farklı maskeleri zamansız uyguladığınızda herhangi bir etkisini göremeyebilirsiniz. Kullanacağınız maskeyi haftada en az 2 defa olmak üzere düzenli bir şekilde kullanın.

2- CİLT TİPİNİZE UYGUN MASKE SEÇMEYİ İHMAL ETMEYİN

Herhangi bir maske uygulamadan önce cildinizin yapısına uygun (hassas/kuru/ yağlı/karma) olmasına dikkat edin. Cildinizin yapısına uygun olmayan maskeler sivilce oluşmasına hatta kalıcı cilt lekelerine yol açabilir.

3-MASKE SONRASINDA CİLDİNİZİ NEMLENDİRİN

Nemlendirici kullanmak tüm cilt tipleri için geçerlidir. Maskeler cildinizdeki gerekli olan nemin azalmasını sağlayabilir. Her maske sonrasında nemlendirici uygulamayı ihmal etmeyin.

4- MASKELERİN RAF ÖMRÜNE DİKKAT EDİN

Genellikle alınan maskelerin son kullanma tarihlerine bakılmaz. Ancak tarihi geçen maskeler cildinizde egzama gibi ciddi sorunlara yol açabilir. Bu yüzden almadan önce raf ömrünün uzun olmasına ve tarihinin yakın olmamasına dikkat etmelisiniz. 

 

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 19:31
  1. cilt bakımı
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