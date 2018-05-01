Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Cilt kanseri oranı giderek yükseliyor

Bütün kanserler içinde en sık görülenin cilt kanseri olduğunu belirten Özel Hayat Hastanesi’nde görevli Dermatoloji Uzmanı Dr. Bayram Börekçi, “Ülkemizde de rastlanan cilt kanserleri türlerinden biri olan melanom, son 30 yılda yüzde 237 oranında arttı”

01 Mayıs 2018 Salı 20:39
Cilt kanseri oranı giderek yükseliyor

Dermatoloji Uzmanı Dr. Börekçi, cilt kanserinin bütün kanser türleri arasında en yaygın olarak görülen hastalık olduğunu ifade etti.

Dr. Börekçi, en tehlikeli cilt kanserleri arasında melanomun geldiğini, az rastlanmasına rağmen bunun cilt kanseri ölümlerinin çoğundan sorumlu olduğunu söyledi.

Cilt kanseri veya deri kanserinin birçok sebepten dolayı ciltte oluşan habis büyüme olduğunu belirten Dr. Börekçi, “Deri epidermis, dermiş ve subkutis olmak üzere 3 katmandan oluşmaktadır. Melanositler, epidermiste bulunan melanoma dönüşebilen hücrelerdir. Bu deri hücreleri, cilde bronz veya esmer rengi veren melanin adı verilen kahverengi pigmentleri üretir. Melanin, derinin daha alt katmanlarını güneşin bazı zararlı etkilerinden korur. Birçok kişide cilt güneşe maruz kaldığında melanositler bu pigmentlerden daha fazla üreterek cildin bronzlaşmasına sebebiyet verir. Epidermis, cildin daha alt katmanlarından bazal bir zar ile ayrılır. Bu önemli bir yapıdır. Çünkü cilt kanseri ilerlediğinde bu bariyere ve daha alt katmanlara doğru gelişir” şeklinde ifade etti.

DERİDE OLUŞAN LEKELER CİLT KANSERİ HABERCİSİ OLABİLİR

Cilt kanserinin belirtileri hakkında konuşan Dr. Bayram Börekçi, şunları aktardı:

“En önemli belirtileri, deride yeni bir leke veya lekenin büyüklüğü, şekli veya rengindeki değişikliktir. Olağandışı ve iyileşmeyen yaralar, şişlikler, lekeler, çizikler veya derinin görünüşünde değişiklik, benin yüzeyinin değişmesi, kaşıntı, hassasiyet ve ağrı melanom ya da diğer bir cilt kanseri türünün işareti veya kanserin oluşabileceğine dair bir uyarı olabilir. Bu tür emarelerle karşılaşıldığında vakit kaybetmeden uzman bir doktora başvurmak erken çare bulunmasını sağlayacaktır. Ayda iki kez cildin kontrol edilmesi çok önemlidir.Benlerin, lekelerin ve çillerin özelliklerini bilmek, yeni bir ben veya lekeyi fark edecek kadar vücudun tanınması önemlidir. Erkeklerde 3 melanomdan biri sırtta görülmektedir. Sırt, avuç içi, ayak tabanı, kafa derisi, gözler, tırnaklar gibi vücudun tüm bölgeleri kontroledilmelidir.”

CİLT KANSERİNDEN KORUNMA YOLLARI

Cilt kanserinden korunma yolları hakkında da önemli bilgiler veren Dr. Börekçi, şöyle devam etti:

“Cilt kanserine sebep olan risk faktörleri ve UV maruziyeti azaltılarak korunma mümkün olabilir. Örtünün. Güneşlenmiyorsanız üstünüze bir şeyler giyin, cildinizi mümkün olduğu kadar koruyun. Gözlerinizi, UV ışınlarını en az yüzde 99 engelleyen güneş gözlüğü takarak koruyabilirsiniz. Gölgede oturun. Güneş ışınlarının en sert olduğu saat 10:00 ile 16:00 arası güneşlenmeyin. Direk güneş ışınlarına maruz kalma sürenizi, uzmanların belirttiği sürelerle sınırlayın. Solaryumda bronzlaşmaktan kaçının. Cilt kanserinin oluşmasına katkı sağlayabilir ve cildinizde uzun süreli zarara yol açabilir. Kozmetik ürünlerin son kullanma tarihine dikkat edin. Güneş koruma faktörü en az 30 olan geniş spektrumlu güneş kremleri kullanın. Güneş kreminizi 2 saatte bir, yüzdükten ve terledikten sonra sürdüğünüzden emin olun”.

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 20:39
  1. Dermatoloji Uzmanı Dr. Bayram Börekçi
  2. Özel Hayat Hastanesi
  3. cilt kanseri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran İsrail'i uyardı: ''Pişman olacaksınız!''
    1. İran İsrail'i uyardı: ''Pişman..
    2. Magnezyum yağı ile magnezyum değerleri..
    3. Ahmet Hakan Kanal D Ana Haber'e veda..
    4. Türkiye’nin ilk kadın F-16 pilotu..
    5. Ümraniye'de zincirleme trafik kazası!
    6. Savcı Murat Uzun'un şehit edilmesinde..
    7. Demirtaş: Başarılar diliyorum
    8. Yılan sokunca bakın ne yaptılar!..
    9. Yunanistan'ın üzerinden Akıncılar geçti!
    10. Erdoğan'dan Milli Güreşçi Kayaalp'e..
    11. Japonya Başbakanı Shinzo Abe,..
    12. Ankara'da otomobiller çarpıştı: 6 kişi..
    13. Beşiktaş'tan olaylı derbi kararı!..
    14. ABD'li askerlerden ilginç Rusya talebi!
    15. 5 çocuk babası evinde ölü bulundu
    16. İstanbul'da sahillere ve parklara..
    17. FETÖ'den aranan kurmay yarbay yakalandı
    18. Çocuklarda parmak emme alışkanlığı..
    19. Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: 1 ölü
    20. İş yerinde tadilat yaparken hayatını..
    Gülriz Sururi'den küstah açıklama: Türkiye'de artık yaşanmaz
    Gülriz Sururi'den küstah açıklama: Türkiye'de artık yaşanmaz
    Meral Akşener’e Nevşehirspor taraftarlarından şok
    Meral Akşener’e Nevşehirspor taraftarlarından şok
    5 yıldız konforunda zina! Alenen yapılan fuhşa kim dur diyecek?
    5 yıldız konforunda zina! Alenen yapılan fuhşa kim dur diyecek?
    CHP adayı belli oldu! Erdoğan mutluluktan çıldıracak
    CHP adayı belli oldu! Erdoğan mutluluktan çıldıracak
    Büyük indirim! Depolar 25 TL ucuza dolacak
    Büyük indirim! Depolar 25 TL ucuza dolacak

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı belli oldu!
    Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı belli oldu!
    Türkiye'nin büyük kozu! Batı artık iki kez düşünecek
    Türkiye'nin büyük kozu! Batı artık iki kez düşünecek