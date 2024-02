Cilt için C vitamin ve takviye neden uygulanır? Bunu uygulayın diyen Op. Dr. Erol Havuz bilgilendirdi! Bunlara dikkat!

Samsun'un başarılı doktorlarından Op. Dr. Erol Havuz, cilt için C vitaminin öneminden ve neden uyguladığı konusunda bilgilendirmede bulundu.

p. Dr. Erol Havuz konuya ilişkin şu ifadelere yer verdi: •Cildin yenilenmesi, rejenerasyonu ve gençleştirilmesi için C vitaminine ihtiyaç var. •Kolojen sentezinde de önemlidir. •Özellikle göz çevresine gençleştirme amaçlı C vitamini ve mezo ürünleri uyguluyoruz. •35 yaşından sonra öneriyoruz çünkü güneş ışınları cildimizin sarkmasına yol açıyor. •O yüzden bunu düzenlemek için yaz-kış mutlaka güneş koruyucu kullanmamız lazım.