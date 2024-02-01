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Kadın - Aile Cilt için C vitamin ve takviye neden uygulanır? Bunu uygulayın diyen Op. Dr. Erol Havuz bilgilendirdi! Bunlara dikkat!
Kadın - Aile

Cilt için C vitamin ve takviye neden uygulanır? Bunu uygulayın diyen Op. Dr. Erol Havuz bilgilendirdi! Bunlara dikkat!

Yeniakit Publisher
2024-02-01 18:04:00 - 2024-02-01 18:10:02
Cilt için C vitamin ve takviye neden uygulanır? Bunu uygulayın diyen Op. Dr. Erol Havuz bilgilendirdi! Bunlara dikkat!

C vitamin açısından zengin meyveler bağışıklığı güçlendiriyor. Bunlardan biri de süper meyve. Bu meyvenin bir fincanı bile günlük C...

Samsun'un başarılı doktorlarından Op. Dr. Erol Havuz, cilt için C vitaminin öneminden ve neden uyguladığı konusunda bilgilendirmede bulundu.
p. Dr. Erol Havuz konuya ilişkin şu ifadelere yer verdi: •Cildin yenilenmesi, rejenerasyonu ve gençleştirilmesi için C vitaminine ihtiyaç var. •Kolojen sentezinde de önemlidir. •Özellikle göz çevresine gençleştirme amaçlı C vitamini ve mezo ürünleri uyguluyoruz. •35 yaşından sonra öneriyoruz çünkü güneş ışınları cildimizin sarkmasına yol açıyor. •O yüzden bunu düzenlemek için yaz-kış mutlaka güneş koruyucu kullanmamız lazım.

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