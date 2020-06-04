Cilt hücrelerinden insan karaciğeri oluşturuldu

ABD Pittsburgh Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, cilt hücrelerinden minyatür insan karaciğeri oluşturmayı başardı. Yapılan açıklamada söz konusu yeni yöntemin yıllarca organ ve doku nakli bekleyen hastalar için umut olabileceği belirtildi.

Cell Reports isimli dergide yayınlanan çalışma kapsamında bilim insanları, katılımcılardan cilt hücresi örnekleri alarak ve bu cilt hücresi örneklerini çeşitli transkripsiyon faktörleri ile birlikte indüklenmiş pluripotent kök hücrelere yeniden programlayarak farklı türden hücreleri yerinde tutan ve iletişim kurmalarına yardım eden 'iskele' isimli üç boyutlu bir kalıp oluşturdu. Biyoreaktörlerdeki mini karaciğerleri sadece bir ayda büyütmeyi başaran bilim insanları, büyütülen bu mini karaciğerleri farelere başarılı bir şekilde nakletti.

Konuyla ilgili çeşitli değerlendirmelerde bulunan tıp araştırmacısı Alejandro Soto-Gutierrez, bunun çok büyük bir adım olduğunu belirtti. Soto-Gutierrez, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Cildin bir hücresinden tamamen fonksiyonel olan bütün bir organ yapabiliriz. Amacımız, herkes için uygun olan mini insan organları yapmak. Bu, bilim insanlarının evrensel olarak kabul edilen karaciğer greftlerini biyofabrikleştirebileceği anlamına geliyor. Böylece nakillerin paradigmasını değiştirebiliriz."

Normal bir karaciğer gibi safra asitleri ve üre salgıladığı gözlemlenen minyatür karaciğerlerin klinik çalışmalar sonucu, insanlarda test edilmesi hedefleniyor.