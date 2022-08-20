Cilt bakım rutini nasıl olmalı? Cilt bakımı düzenli bir şekilde sabah ve akşam uygulayın

Cilt 27 yaşına hücre yenilenmesi hızlıdır, cilt belli bir döngü içinde kendini yeniler. Ancak bu döngü belirli bir yaştan sonra yavaşlar. Bu yüzden dolayı düzenli olarak cilt bakımı yaptırmak cildin yenilenmesi, tazelenmesi için önemlidir ve böylece cilt yaşlanmasının önüne de geçilebilir.

Yaz dönemiyle birlikte güneşin zararlı ışınlarına maruz kalan hastaların sayısı artıyor. Güneş yanıklarının uzun vadede deri kanseri riskini arttırdığını söyleyen Cilt Hastalıkları Uzmanı Dr. Eda Haşal, alınması gereken önlemlere ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.

Havaların ısınmasıyla plajların ve havuzların keyfini çıkartmak isteyen vatandaşların en büyük kabusu güneş yanıkları oluyor. Bazen ağrılı olan güneş yanıkları, bazen de ciltte su kabarcıklarına ve enfeksiyona sebep olabiliyor. Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Cilt Hastalıkları Uzmanı Dr. Eda Haşal, deniz ve havuzlara girilirken mutlaka güneş kremi kullanılması ve 2-3 saatte bir güneş koruyucu kremin yenilenmesi gerektiğini belirtti.

Vatandaşların, sıcak havalarda şemsiye ya da gölgelik alanlarda durması uyarısında bulunan Dr. Haşal, "10.00-16.00 saatleri arasında mümkün mertebe kapalı mekanlarda durmalıyız. Vatandaşların direkt gelen güneş ışınlarından uzak durmalarını istiyoruz. Çocuklarımıza bu dönemde dikkat etmemiz gerekiyor. Çocuklar yaz aylarında dışarıya çıkıyor ve güneş ile temasları fazla oluyor. Kısa vadede güneş yanıkları ya da güneş çarpması rahatsızlıkları yaşanabiliyor. Uzun vadede deri kanserleri açısından artmış bir risk teşkil ediyor.

Güneş koruyucu kremler kullanmalıyız. Mümkünse uzun kollu kıyafetler tercih edilmeli, penye ve keten de olabilir. Bunları tercih etmelerini ve hatta uzun süre dışarıda kalacak çocuklarda güneş koruma özellikli mayolar var. Onları kullanmalarını istiyoruz. Denize girip çıktıkça veya havlu kullandıkça güneş koruyucularının tekrarlamalarını istiyoruz. Bol su tüketmelerini tavsiye ediyoruz. Bu dönem de bunlara dikkat ederlerse sorunsuz bir yaz geçiririz" dedi.

Ultraviyole ışığın yazın güneşten, kışın ise kardan yansıdığını söyleyen Haşal, "Ultraviyolenin yansıyan bir ışık olduğunu bilmek gerekiyor. Yazın kumdan, kışın kardan yansıdığını bilerek hareket etmek lazım. Sadece gölgede durduğumuzda bile bronzlaştığımızı göz önüne alırsak, bu sebeple 10.00 ila 16.00 arasında kendimizi kapalı aktiviteler ile kısıtlarsak daha sağlıklı olacaktır" şeklinde konuştu.

YAŞLANMA KARŞITI GÜNLÜK CİLT BAKIM RUTİNİ NASIL OLMALI?

Peki, Yüz temizliği nasıl olmalı? İşte detaylar...

Günlük cilt bakımı rutini

Sağlıklı Bir Cilt İçin Uygulamanız Gereken Sabah Bakım Rutini

Adım 1: Su için.

Adım 2: Su bazlı temizleyici.

Adım 3: Bir tonik kullanın.

Adım: Serum kullanın.

Adım 5: İyice nemlendirin.

Adım 6: Güneş koruyucu kullanın.

Adım 7: Göz kremi ile koruyun.

Beslenme ve sıvı alımı çok önemli

Cildiniz vücudunuzdaki en büyük organdır. Yani vücudunuza sağlıklı olması için gerekeni vermiyorsanız, cildinizde görünecektir. Bol su için ( erkekler için günde en az 3,7 litre ve kadınlar için günde 2,7 litre ), bolca uyuyun ve antioksidan açısından zengin meyve ve sebzeler yiyin.

Size vereceğimiz tarifle kendi yüz temizleme jelinizi yapabilirsiniz.

Yüz temizleme, cilt bakımının en önemli ayağıdır. Kaliteli ve size uygun bir yüz temizleme jeli bulmak aylar sürebilir. Bu deneme-yanılma süreci çok pahalıya patlayacaktır. Her cilt tipine uygun, kolayca yapabileceğiniz, içeriği temiz olan yani çeşitli kimyasallar ile buluşmamış bir ürün yaparak büyük masraflardan kurtulmuş olursunuz.

Kendin yap: Cilt temizleme jeli

Malzemeler:

1 kahve fincanı su (önceden kaynatıp soğutun)

2 yemek kaşığı aleo vera

1 çay bardağı sıvı kastil sabunu

1 yemek kaşığı jojoba yağı

5 damla karpuz çekirdeği yağı

10 damla salatalık tohumu yağı

5 damla lotus çiçeği yağı

1 pompalı şişe

Yapılışı:

Su ve aleo vera jelini bir kabın içinde homojen olana kadar çırpın. İçine kastil sabununu ekleyip karıştırın. Daha sonra da yağları ekleyerek karışımı son haline getirebilirsiniz. Pompalı bir şişeye boşaltıp gece ve gündüz yüzünüzü temizlemek için rahatça kullanabilirsiniz.

Önemli notlar:

Bu ürün tüm cilt tipleri için uygundur. Bu tarifte kullanacağınız yağlar ile cildiniz parfümsüz ama harika kokacaktır. Tarifte ismi geçen ürünleri internetten ve aktarlardan tedarik edebilirsiniz, kendi yapacağınız diğer ürünlerde de rahatça kullanabilirsiniz. Bu ürünü kullanmadan önce küçük bir alerji testi yapmanızı öneririz. Eğer bir kızarıklık ve/veya kaşınma hissediyorsanız bu ürünü kullanmayınız. Doğal ürünlerden yapıyor olmanız cildinizde alerji yapmayacağı anlamına gelmez.