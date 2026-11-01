Simpsons karakterlerinin sarı renginin arkasındaki plan ortaya çıktı! 30 yıldır gizlenen sır nihayet çözüldü!

The Simpsons'ın karakterleri 30 yılı aşkın süredir ekranda ve neredeyse hepsinin teni sarı. Bu renk tesadüf değil; dizinin renklerini tasarlayan ismin bilinçli bir tercihi.

Sarı rengi dizinin renk tasarımcısı Gyorgyi Kovacs-Peluce seçti.

Dizinin ilk kısa bölümlerinin yönetmenlerinden Wes Archer, karakterlerin başta siyah beyaz olmasının planlandığını, ama çizimlerin renk 'çığlığı attığını' anlatıyor. Renk paletini tasarlamak için ekibe, Macaristan'dan ABD'ye göç etmiş olan Gyorgyi Kovacs-Peluce katıldı.

Kovacs-Peluce, karakterlerin hiçbir yere uymadığını düşündüğü için onları ten renginde yapmak istemediğini söylüyor. Sarıyı neden seçtiğini de 'Sarı bir bakıma evrensel bir renk. Karakterleri birleştirmek istedim' sözleriyle açıkladı. Kovacs-Peluce daha sonra Rugrats'ın renk tasarımında da çalıştı.

Çocukların saç çizgisinin olmaması da bu kararda etkili oldu.

Dizinin yönetmenlerinden David Silverman, 2008'deki bir röportajında Kovacs-Peluce'un tuhaf ama harika bir renk anlayışı olduğunu söyledi. Silverman'a göre Bart, Lisa ve Maggie'nin saç çizgisi yoktu; ten renginde boyansalar çok garip görüneceklerdi.

Silverman, dizinin yaratıcısı Matt Groening'in de çizimlere bakıp 'Marge sarı, saçı da mavi mi? Bu çok komik, yapalım!' dediğini anlattı.

Matt Groening sarının izleyicinin gözüne çarpmasını istedi.

Groening, ailenin dikkat çekmesini istiyordu. Bir animatörün getirdiği sarıyı görür görmez 'İşte cevap bu!' dediğini anlatan Groening, 'Kumandayla kanallar arasında gezinirken ekranda bir sarılık geçerse The Simpsons'ı izlediğinizi anlarsınız' diye konuşmuştu.

Groening, 2007'deki bir röportajında ise Kovacs-Peluce'un bu emeğinin karşılığını hiçbir zaman tam olarak alamadığını söyledi.