  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya "Çiller’e oy veririm" diyenlerin oranı "Yok artık" dedirtti
Medya

"Çiller’e oy veririm" diyenlerin oranı "Yok artık" dedirtti

Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, Optimar anketinin mart ayı sonuçlarında siyasete girmeye hazırlanan eski Başbakan Tansu Çiller ve HDP'den istifa ederek yeni parti kurma hazırlıklarında olan Ayhan Bilgen'in oy oranını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-03-26 12:23:00 -
"Çiller’e oy veririm" diyenlerin oranı "Yok artık" dedirtti

Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, Optimar anketinin mart ayı sonuçlarında siyasete girmeye hazırlanan eski Başbakan Tansu Çiller ve HDP'den istifa ederek yeni parti kurma hazırlıklarında olan Ayhan Bilgen'in oy oranını açıkladı. Övür, dikkat çekici yazısında özetle şunları kaydetti:

"Önceki gün Optimar Araştırma Şirketi’nin mart ayı anketini vermiş, AK Parti’nin oyu artarken CHP’nin yerinde saydığına, küçük partilerin ise hâlâ küçüklüklerini koruduğuna dikkat çekmiştim.

Peki toplum, siyasete girmeye hazırlanan yeni isimlere ve yeni partilere nasıl bakıyor?
İnsan ister istemez, “Onca parti varken, hâlâ yeni parti arayan var mı?” diye sormadan edemiyor. Meğer varmış… Mesela şu sıralarda iki yeni parti kurma girişiminden söz ediliyor: Eski Başbakan Tansu Çiller ve HDP’den ayrılan Ayhan Bilgen.
Ne kadarı oya dönüşür bilemem ama ankette şöyle bir veri var: Tansu Çiller’e oy veririm diyen seçmenlerin oranı yüzde 5.6, Ayhan Bilgen’e oy veririm diyenlerin oranı ise yüzde 2.5… Küçük partilerin oy oranlarına bakınca, bu iki girişim de onlardan geri kalmış sayılmaz."

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

sukru

İkinci anahtarı almak için oy verip eldeki tek anahtarı da kaybettiğim için benden oy alabileceği son kişi bile değilim.

işin aslı...

Omurgalı ve dik duruşu ile birçok siyasiden daha güvenilir bir başbakanlık yaptı. Hele PKK'nin, Avrupa ve Amerika'da terör örgütü olarak tanınmasını sağladı. Kardak kayalıkları olayında, Yunanistan'a gerekli cevabı arazide verdi. 28 Şubat sürecinde, mümkün mertebe Erbakan'ın yanında durdu.
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay