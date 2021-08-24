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Gündem Çiller'den şoke eden 28 Şubat iddiasına cevap
Gündem

Çiller'den şoke eden 28 Şubat iddiasına cevap

Eski Başbakan ve bir dönem DYP'nin Genel Başkanı olan Tansu Çiller'den '28 Şubat sürecinde Genelkurmay Başkanına iş birliği teklifinde bulunduğu' iddiasına avukatı aracılığı ile jet cevap.

Yeniakit Publisher
2021-08-24 22:06:00 - 2021-08-24 22:11:47
Çiller'den şoke eden 28 Şubat iddiasına cevap

Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü mezunu olan Emekli Albay Alican Türk'ün, Tansu Çiller'in Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı olarak görev yaptığı dönemde, zamanın Genelkurmay Başkanına koalisyon ortağı olan Refah Partisi'nin bertaraf edilmesine yönelik iş birliği teklifinde bulunduğu  ve bu yönde destek istediğine ilişkin iddialarına Çiller cephesinden cevap geldi.

Eski Başbakan Tansu Çiller'in avukatı Salih Çelen, yaptığı yazılı açıklamada bir medya kuruluşunda yer alan mülakattaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Emekli bir subayımızın bir medya kuruluşunda yer alan mülakatındaki, müvekkilim Tansu Çiller'in 28 Şubat sürecinde Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı olarak görev yaptığı Refahyol Koalisyon Hükümeti döneminde, zamanın Genelkurmay Başkanına koalisyon ortağı olan Refah Partisi'nin bertaraf edilmesine yönelik iş birliği teklifinde bulunduğu ve bu yönde destek istediğine ilişkin iddialar külliyen gerçek dışıdır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.

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