Çilingiroğlu'ndan tepki: Kısa zamanda İspanya'yı da geçecekler

İngiltere Başbakanı Boris Johnson yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında getirilen yasaklara ilişkin gevşeme takvimini açıkladı. Johnson, evden çalışması mümkün olmayan kişilerin bu hafta itibariyle iş yerlerine gidebileceğini söyledi, çarşamba gününden itibaren açık havada süresiz bir şekilde zaman geçirilebileceğini belirtti. 1 Haziran itibariyle mağazaların açılabileceğini söyleyen Johnson, bazı küçük öğrencilerin de okula dönmesini planladıklarını bildirdi.

Bunun üzerine ABD'de yaşayan İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Çilingiroğlu Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a tepki gösterdi.

Çilingiroğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Boris Johnson biraz önce karmakarışık bir açıklama yaptı. Trump'la aynı kafaya sahip olması nedeni ile kısa zamanda İspanya'yı da geçerek malesef dünyada 2. sırayı alacak. Tedbirlerde maskeden bahsetmedi. Kapalı ofis veya yerde virüs geçmeyecek mi? Kendisi takmadı ki. Yazık." ifadelerini kullandı.